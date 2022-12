Modesto Gutiérrez Losada, fundador y CEO de Tu Casa Express Emprendedores de Hoy

Modesto Gutiérrez Losada siempre ha tenido muy claro que ser emprendedor es un estilo de vida. Este empresario destaca dentro del mundo financiero desde que fundó Tu Casa Express, una importante empresa de financiamiento inmobiliario en México. Además de ser el presidente ejecutivo, ha sido cofundador de otras marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, como Criantia.

Modesto Gutiérrez defiende que un emprendedor debe caracterizarse por sus valores, y que un proyecto no debe moverse solo en busca de dinero o éxito. Por esos motivos, ha trabajado para establecer una cultura corporativa que incorpore estos ideales y le permita rodearse de personas con valores similares, seguras de lo que hacen.

Los valores de Modesto Gutiérrez Losada Modesto Gutiérrez Losada es una figura de gran relevancia en el sector del financiamiento inmobiliario en México, debido a que es el director general de Tu Casa Express. Uno de sus principales lemas, «a veces se gana y a veces se aprende», ha motivado su perseverancia para convertirse en un gran empresario y así construir un futuro mejor.

Desde muy joven, Modesto Gutiérrez ha sido una persona con grandes principios morales y culturales. Por eso, creó una empresa completamente innovadora, basada en la unión de su visión financiera y su carácter humanitario.

Financiamiento inmobiliario en México, con Tu Casa Express Desde hace más de 15 años, Tu Casa Express se ha mantenido como una de las empresas líderes en el sector del financiamiento inmobiliario, gracias a las acciones estratégicas de su director general, Modesto Gutiérrez Losada. Este, siendo solo un joven emprendedor, tuvo una idea para crear un negocio de autofinanciamiento.

De ahí nació el 20 de julio de 1995 Tu Casa Express, con el objetivo de ser una alternativa en la adquisición de un patrimonio propio para diversas familias mexicanas.

Gracias a la visión de Modesto Gutiérrez, aquellos que no podían acceder a un crédito hipotecario encontraron en Tu Casa Express una gran alternativa que no requería complicados requisitos ni un exceso de trámites. Por el contrario, esta compañía presenta un sistema de gestión sencillo, que facilita el acceso a una vivienda digna en el lugar adecuado para cada familia, permitiéndoles la compra de la casa deseada.

Son varios los planes que se pueden solicitar con Tu Casa Express. Estos van desde los 500 mil hasta los 20 millones de pesos, cosa que ha ayudado a muchas familias mexicanas a conseguir un crédito muy necesario para comprar, construir o remodelar sus viviendas.

Modesto Gutiérrez fundó y desarrolló esta empresa de financiamiento para ofrecer condiciones justas a todo el mundo. Con esto en mente, se ha convertido en uno de los pioneros en el sistema de financiamiento en México, proporcionando planes y servicios completamente adecuados para las familias que soliciten un crédito.



