10 errores que se cometen habitualmente en las páginas web

A la hora de diseñar una página web, blog o tienda online con WordPress, no existe una regla mágica, ya que depende mucho del sector, la competencia y el usuario. Por ello, no todos los diseños ayudarán a incrementar las ventas y posicionar a una marca de la mejor manera. Por ese motivo, resulta indispensable contar con el asesoramiento de expertos en diseño web WordPress, como Ignacio Santiago, para crear un espacio que resulte atractivo, accesible y funcional para el usuario.

Errores frecuentes en el diseño web WordPress En el diseño de tiendas online o cualquier tipo de página web, WordPress es uno de los gestores de contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) más flexibles y utilizados. Se trata de un sistema de gestión de contenidos que permite crear cualquier tipo de diseño, pero, como es tan utilizado, es también la plataforma donde más errores se cometen.

1-Diseñar la web sin pensar en el público objetivo Este es uno de los errores en los que más caen los webmasters una vez tras otra, realizar un diseño de la estructura de su página web sin conocer ni siquiera quién es su buyer persona o su público objetivo. Primero, se deben realizar diversos análisis e informes, entre los que está determinar quién es el público objetivo para trazar estrategias en torno a este.

2-No destacar un mensaje nada más cargar la web El above the fold debe reflejar un mensaje atractivo, acompañado, si es posible, de una imagen que genere cierto impacto. Debe invitar al usuario a quedarse en el sitio web, mostrando gran transparencia y claridad respecto a lo que hace el negocio y cómo puede ayudar a esa persona.

Es conveniente añadir alguna llamada a la acción (CTA) en este primer impacto de reconocimiento de los usuarios dentro de la página web. Asimismo, construir una estrategia de lead generation ayudará a conseguir potenciales clientes a los que impactar posteriormente, por ejemplo, a través de campañas de email marketing.

3-No optimizar la velocidad de carga de la web Muchas veces, los usuarios entran a un sitio web buscando algo y no solo no lo encuentran, sino que se salen antes de que cargue. Justamente a esto se refiere el tercer error; un usuario tarda una media de 3 a 4 segundos máximo en abandonar la página si no es de su agrado, y cuando tiene un rendimiento de carga lento…

Pero no solo afecta en la tasa de abandono de una página web, sino que es un factor claro de posicionamiento en Google, dándole un impulso al SEO y haciendo que aparezca en posiciones más altas en los resultados de búsqueda (SERPS).

4-No armonizar los colores en la web Otro error que se comete en las páginas web es que se utiliza una estructura sin ninguna lógica y, además, los colores no son armoniosos. Es muy importante que sean colores atractivos, cualquier aspecto que pueda generar engagement del usuario con una marca es crítico.

Hay que pensar en el branding, empezando por el naming y siguiendo por un logotipo. Si ese logotipo está en color naranja y blanco, no hay que poner colores al azar en el layout del sitio web, como el lila, sino aquellos que, ciertamente, se identifiquen con la identidad de marca.

5-No crear una página para cada servicio o producto Si un negocio no está creando una página especializada para cada servicio o producto, está perdiendo ventas. Es una gran oportunidad, no solo para posicionar en internet lo que hace y cómo lo hace, sino para conseguir uno de los objetivos que seguramente se ha planteado: vender. Lo bueno es que tiene remedio si comienzan a crear landing pages.

6-No tener una estrategia de contenidos funcionando Hay muchos empresarios o gestores de páginas web que no trazan una estrategia de contenidos; por no tener, no tienen ni un blog. Este es un aspecto vital a tener en cuenta, ya que si detectan los temas que obtienen mayores consultas por parte de los usuarios y estudian bien a su competencia (benchmarking digital), tendrán clara ventaja competitiva.

Los que no tengan aún creado un blog dentro de su página web, deberían hacerlo cuanto antes y estudiar bien qué contenidos conviene más que vayan sacando a la luz, siempre con una estructura adecuada y pensando cómo satisfacer el search intent o intención de búsqueda. Este último aspecto requiere de cierta empatía, ponerse en el lugar de los clientes potenciales.

7-Instalar decenas de plugins (que no sirven para nada) Muchas veces, se falla en la manera de llevar a cabo un diseño web, no se saben utilizar los builders o generadores de páginas web (los que le dan forma) ni tampoco el código, y se empieza a usar sin sentido plugins para ayudar en esa tarea.

Ahora bien, es necesario saber que muchos de ellos no son útiles ni funcionales, al contrario, pueden estar penalizando el sitio web en cuanto a la velocidad de carga, ya que pesan demasiado, y, por ende, esto afectará también al posicionamiento SEO.

8-No utilizar plantillas o plugins que permitan crecer Otro error que podría estar cometiendo un negocio ahora mismo en su página web es el uso de plantillas, temas o plugins que le limitan, que le cortan las alas para poder alcanzar un gran crecimiento en el futuro.

El consejo de Ignacio Santiago es que no usen este tipo de plantillas para salir del paso cuando no tienen los conocimientos o el tiempo necesarios, sino que contraten a un experto en marketing digital que les haga el diseño web.

9-Utilizar imágenes demasiado grandes Algo similar ocurre con la utilización de imágenes demasiado grandes above the fold, es decir, en aquellas partes que las personas ven primero. En este caso, un tamaño desproporcionado hará que sea difícil hacer un primer reconocimiento a simple vista.

10-Utilizar un exceso de popups El exceso de popups obstaculiza el acceso al contenido y, cuando los usuarios deben cerrar varios en una misma página, es posible que opten por abandonarla. En algún momento, puede parecer demasiado intrusivo y molesto para el usuario.

Conclusión: es necesario contratar a un experto en diseño web.

El ámbito del diseño web y, en general, del marketing digital engloba un sinfín de aspectos y temas que deben ser cuidadosamente analizados.

Lo cierto es que todos y cada uno de estos errores tan comunes en el marketing digital son vitales y a la vez complementarios en su conjunto y suelen ser cometidos por parte de usuarios que no tienen los conocimientos necesarios, hacen las cosas por su cuenta y luego les cuesta el doble de dinero y esfuerzo recuperar y sacar adelante el proyecto con éxito. Hay que adelantarse y evitar hacer lo mismo.