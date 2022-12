¿Cuándo tratar una hernia de disco con cirugía endoscópica? Instituto Francés de Columna Biziondo Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 13:11 h (CET)

Una de las lesiones traumatológicas más comunes son las hernias discales. Se trata de una enfermedad incapacitante debido al intenso dolor que genera, por lo que debe ser tratada de forma efectiva.

Los tratamientos que se pueden emplear son diversos, según cada situación en particular. Para algunos casos, la fisioterapia y la ingesta de medicamentos ofrece buenos resultados, mientras que, en otras ocasiones, son mejores las intervenciones quirúrgicas.

Un lugar especializado en terapias para discos herniados es el Instituto Francés de Columna Biziondo. El mismo cuenta con personal capacitado para tratar todo tipo de patologías de columna y ofrecer soluciones diferentes, modernas y seguras para sus pacientes.

Cirugía endoscópica para hernias discales Desde el punto de vista profesional, el único tratamiento definitivo para reparar el daño en el disco intervertebral problemático es la intervención quirúrgica.

No obstante, gracias a los avances tanto en materia de tecnología como investigación, posibilitaron mejores formas de abordar dicha problemática, como la cirugía endoscópica. Esta última es considerada como una operación mínimamente invasiva y de rápida recuperación para los pacientes.

Entre las ventajas que ofrece, se destaca la reducción al máximo de la manipulación de los tejidos de la espalda, del dolor posoperatorio y los riesgos propios de otros procedimientos, como las infecciones. Además, no implica el uso de anestesia general ni deja cicatrices en el cuerpo.

Dicho tratamiento es óptimo para distintos tipos de hernias discales como las periféricas al foramen, posteriores y del foramen. También es válido para tratar otras problemáticas como la estenosis de canal medular, una patología que causa mucho dolor.

Tratamientos para discos herniados Más allá de la cirugía endoscópica, el Instituto Francés de Columna Biziondo ofrece otras posibilidades similares para sus pacientes, a través de terapias poco invasivas y que permiten una recuperación de forma rápida.

Una de ellas es la nucleotomía, una técnica segura y que produce los mismos resultados que otras intervenciones. Se trata de la descompresión axial vertebral, que puede asociarse de manera efectiva con sesiones de fisioterapia y ozonoterapia.

También se ofrece la posibilidad de elegir el tratamiento conocido como retirada o cirugía percutánea. Esta última se caracteriza por ser rápida y efectiva, sin necesidad de recurrir al ingreso hospitalario del paciente. La duración estimada de la intervención es de 30 a 50 minutos, aproximadamente, y consiste en la retirada de los discos que están ocasionando los problemas.

Por otra parte, y como valor agregado, el Instituto Francés de Columna Biziondo otorga la posibilidad de efectuar una primera consulta de forma gratuita, con fines orientativos para solucionar los problemas de columna.

La institución cuenta con una vasta experiencia en el mercado y un gran equipo de profesionales que la consolidan como la Unidad de Columna destacada en el ámbito nacional.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.