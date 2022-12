La gama de cafés para Hoteles y Restaurantes de la mano de Espressa Coffee&Water

La firma española Espressa Coffee&Water, a través de su canal Horeca, anunció una serie de novedosas soluciones para su público objetivo, el sector de la restauración. La compañía dijo que la intención de sus nuevos servicios es la de ayudar a los negocios a maximizar sus márgenes de plusvalía.

Para ello, no solo disponen de un producto de fama internacional como es la gama de cafés Lavazza, sino que también cuentan con algunos de los mejores equipos e insumos para servirlos. Así mismo, destaca su servicio integral de asesoría para el desarrollo de estrategias efectivas para promocionar el café

Las innovaciones de Horeca Horeca es el canal de distribución B2B que la firma Espressa Coffee&Water utiliza para dirigirse y brindar soluciones al sector del comercio. Cuentan con más de 10 años de experiencia trabajando con restaurantes, cafeterías y hoteles a quienes les ofrecen servicios integrales para la incorporacion de los productos de café y agua a su negocio.

A su vez, Espressa es el importador exclusivo y distribuidor autorizado para la península Ibérica, de la gama de productos profesionales de Café Lavazza, una de las más reconocidas empresas de café en Italia.

En España esta compañía tiene otros dos canales de venta para sus productos. Home, una tienda on-line con una gama de productos exclusivas para el hogar y Empresa, donde brinda servicios de café y agua para oficinas.

En el caso de sus soluciones para el sector de la hostelería, la firma denomina su renovado catálogo como “un mar de nuevas posibilidades”. Específicamente, la marca se refiere a sus opciones de café en grano con distintas combinaciones arábicas. El objetivo es que los negocios no solo vendan la infusión, sino que faciliten experiencias a sus clientes.

Complementos para el marketing perfecto Además de las distintas alternativas de granos, la firma anunció que ya tienen sus nuevas líneas de complementos para vender café, té y otras infusiones. Los voceros de la firma se refieren a la vajilla Lavazza, el mobiliario para las terrazas y las máquinas que aseguran, son unas de las más sofisticadas.

Adicionalmente, la firma ya tiene a disposición de sus clientes profesionales los programas de formación para que el personal se destaque en la preparación. Estos aprenderán a trabajar las distintas gamas de café, granizadas y chocolates calientes para que puedan ofrecer auténticas vivencias a los comensales, todo con calidad gourmet.

Una relación muy cercana en tiempos difíciles Desde el fin de la pandemia, la empresa italiana Lavazza, a través de su distribuidor, Espressa Coffee&Water lanzó un ambicioso plan. Su objetivo fue acompañar a los negocios de restauración en su reactivación después de las cuarentenas. El programa incluyó sustitución de producto dañado, financiación de nuevo producto, nuevas soluciones de producto y take away, así como promoción y generación de tráfico. Con ello, Espressa Coffee&Water demostró que no solo es un proveedor confiable, sino un socio que acompaña en tiempos difíciles.