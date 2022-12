Learn Hot English tiene un arma secreta para enseñar la gramática en inglés Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de diciembre de 2022, 14:21 h (CET)

El inglés no es un idioma difícil de aprender, pero es fácil cometer errores. Hay pocas palabras y reglas gramaticales, pero muchas excepciones. No obstante, es el lenguaje universal por excelencia y, por ende, hay infinidades de maneras y métodos para aprenderlo.

Una de las mejores alternativas es apostar por soluciones formativas de inglés para empresas como Learn Hot English, una academia que ofrece consejos para aprender gramática, una de los pilares básicos en el proceso de aprendizaje. Y Learn Hot English tiene un arma secreta para enseñarla.

Una propuesta diferente en formación en inglés para empresas Fundada en 2001, en sus más de 20 años de historia, Learn Hot English siempre ha ofrecido una de las soluciones formativas en inglés a empresas más demandadas en toda España. No solo funciona como academia, sino también como editorial, por lo que garantiza los mejores materiales, tanto en papel como digitales, así como cursos específicamente desarrollados para el mercado de clases in-company.

En consecuencia, la calidad de los recursos también atrae a los profesores más distinguidos y nativos angloparlantes. En cuanto a su método, la institución apuesta por una formación estructurada, con contenidos que complementan el recorrido clase a clase y dan estructura y sentido a cada curso.

Consejos para aprender gramática inglesa Al contrario de muchas otras propuestas, la enseñanza de la gramática inglesa es uno de los pilares en los que se basan los cursos de Learn Hot English. Solo con este aspecto no se podrá ser capaz de hablar un idioma. Sin embargo, puede ser de utilidad para aprender reglas básicas y crear oraciones. En este camino, el centro de formación brinda algunos consejos útiles.

En primer lugar, es fundamental aprender los tiempos verbales. Para ello, es importante contar con una tabla de conjugación de verbos y crear un listado de frases con las distintas acciones verbales. También ayuda tener un cuadro que resuma cómo se utilizan los tiempos verbales. Después, se puede pensar en frases afirmativas y realizar el trabajo de pasarlas a negativas e interrogativas, o viceversa. Tanto para este ejercicio como para cualquiera, es aconsejable anotar los errores cometidos para luego repasarlos y trabajar sobre ellos.

En Learn Hot English tienen un arma secreta para enseñar la gramática. Como ya se ha dicho, la gramática en sí no es complicada. Lo que sí es difícil es formar frases correctas al hablar. Y aquí es donde los profesores de Learn Hot English pueden realmente ayudar a los alumnos. El arma secreta es el libro estrella de Learn Hot English que se llama Speaking Grammar Drills. Con este libro, se practica la gramática oralmente. Así que, todos los ejercicios son hablados y basados en puntos gramaticales, como los tiempos verbales. Por ejemplo, los alumnos contestan preguntas con el tiempo verbal, o terminan frases con sus propias ideas, o hacen transformaciones de frases afirmativas a negativas o a interrogativas. Al hacerlo hablando, se memoriza mucho mejor, y cuanto más se practica, menos errores se cometen. Todos los profesores de Learn Hot English tiene acceso a este libro producido por la misma empresa.

Pocos centros de formación tienen una propuesta tan completa y adaptada para empresas como Learn Hot English. Además de contar con un equipo de profesores nativos y materiales de primera calidad, el centro de formación en inglés proporciona horarios personalizados, pruebas de nivel, envío de hojas de asistencia con facturas desglosadas y especialistas en la gestión de crédito FUNDAE, cuyos cursos son 100 % bonificables.



