Cuándo empezar a suplementarse si se monta en bici

Cada vez es más común en todos los deportes consumir productos de suplementación deportiva, sobre todo en deportes de resistencia, entre los que se incluye la bicicleta, que son el propio ciclismo, pasando por el MTB (mountain bike) y llegando hasta el triatlón. En todas estas disciplinas la nutrición deportiva es muy importante sobre todo en el mundo profesional, pero… ¿Y en el amateur? ¿También son necesarios este tipo de productos?

Desde Crown Sport Nutrition afirman que la suplementación deportiva es una buena herramienta para ayudar durante el entrenamiento y en la recuperación de los deportes de resistencia como la bicicleta. Estos productos se consideran alimentos y aportan de forma concentrada los diferentes nutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) en un formato fácil de tomar, transportar y digerir, lo que permite a las personas llegar a los requerimientos diarios recomendados de una forma sencilla y segura y nada tienen que ver con los fármacos usados para el dopaje y que ponen en riesgo la salud del que los consume.

Una de las claves en la pérdida de energía es el agotamiento de los depósitos de glucógeno que, dicho de forma sencilla, son las reservas de hidratos de carbono (carbohidratos). Tomar una fuente de estos hidratos de carbono, como los plátanos, está bien cuando se va de paseo a un ritmo bajo, pero cuando las pulsaciones y el tiempo de entrenamiento aumentan más de una hora a ritmo medio-alto, se necesita un aporte más rápido y, sobre todo, más digerible. Por este motivo, se deben usar productos diseñados específicamente para ello,como por ejemplo, los geles energéticos y/o las barritas, ya que aportan carbohidratos de manera rápida, digerible y en las proporciones adecuadas para no sufrir las temidas “pájaras”.

Otra cosa a tener muy en cuenta es la hidratación. Beber agua está bien y es suficiente cuando se hacen ejercicios livianos y de corta duración, pero en condiciones más altas de calor y humedad o cuando el tiempo de la actividad es mayor (por encima de una hora), ya únicamente no vale con agua, porque las personas deben evitar la deshidratación y esto solo se consigue si se añaden sales minerales al agua. Justamente esto es lo que aportan las bebidas deportivas o también comúnmente conocidas como bebidas isotónicas para optimizar la hidratación, ya que al ser una bebida, además de líquido (agua), aportan cantidades adecuadas de sales minerales y un poco de carbohidratos para dar un plus de energía.

Sin embargo, no hay que olvidar que lo más importante es no dejar que el cuerpo llegue al límite, es decir, no hay que esperar a deshidratarse o a tener una “pájara” para tomar alguno de estos suplementos deportivos. Si se llega a ese punto, se estará poniendo en riesgo lo más importante; la salud. Por este motivo, se recomienda que desde el principio de la salida en bici se tienen que empezar a tomar estos suplementos, a razón de unos 500 ml a la hora de bebida y a partir de la 2ª hora, añadir alguna fuente de carbohidratos extra como un gel, barrita o gominola.