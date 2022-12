Viajar con toda clase de lujos con los vuelos privados de ISB-Airbroker Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de diciembre de 2022, 12:49 h (CET)

Cada vez con más frecuencia, los viajes a diferentes destinos de Europa y el mundo a través de vuelos privados son más populares. Y es que los vuelos privados no solo permiten conocer nuevos lugares de ensueño, sino que además constituyen una experiencia más confortable, lujosa, única y exclusiva de viajar por el mundo. Para acceder a viajes privados en jets lujosos, hay que acudir a empresas como ISB-Airbroker, una compañía que se dedica a encontrar para sus clientes las mejores opciones de vuelos privados y programación de viajes, ajustándose siempre a sus necesidades.

Vuelos privados a través de la compañía ISB La compañía ISB, dirigida por la empresaria y emprendedora Rocío del Carmen Segura Rubio, es una empresa avalada por más de 35 años de experiencia en el mercado de los vuelos privados y el transporte de lujo. La compañía es capaz de ayudar a sus clientes a programar el viaje ideal, sobre jets lujosos que aseguran una experiencia del más alto nivel. Ya sea que se trate de un vuelo chárter, viajes de aeropuerto a aeropuerto, transporte de carga o viajes ejecutivos, esta empresa está dispuesta a atender al cliente en cualquier momento del día y ofrecerle la solución ideal.

Los principales destinos que maneja ISB se encuentran en Europa, norte y este de África, Norteamérica y Sudamérica, los cuales se adaptan según las especificaciones del usuario en cuanto a fechas, pasajes y cualquier otra necesidad. Por otro lado, es una firma que incluso programa eventos a la carta, con lo cual ofrecen a sus clientes mayores posibilidades no solo dentro del mercado nacional, sino también internacional.

Ventajas de viajar en vuelos privados Al contactar con un bróker de vuelos privados como Rocío y viajar de esta manera, se obtienen una variedad de ventajas. Por ejemplo, se garantiza una absoluta coordinación entre el avión y el cliente, con lo cual se evitan las colas habituales de las terminales y las largas esperas. Por otro lado, viajar en un jet privado garantiza una disponibilidad total en vuelos, pudiendo ser contratados las 24 horas, cualquier día del año. Otra de las ventajas de los vuelos privados es que no se hacen escalas, sino que los vuelos son directos a destino. Así mismo, es una manera de viajar que ofrece privacidad y confort total, una tripulación a disposición del cliente, discreción, confidencialidad, flexibilidad para la organización y para capacidad de equipaje, entre muchas otras.

En el sitio web de ISB-Airbroker se puede conocer más acerca de la empresa y sus servicios. Allí también se encuentran los medios disponibles para contactar directamente con Rocío y comenzar a organizar un viaje privado a cualquier parte del mundo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.