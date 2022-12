Comprar y vender en internet con los anuncios clasificados de Anuto Emprendedores de Hoy

El auge del comercio electrónico no se detiene y esta modalidad sigue arrojando números positivos a pesar de la crisis económica en España.

Ventajas como mejores precios, no tener que trasladarse a una tienda física y recibir en casa el producto han jugado a favor del fenómeno.

El impulso que mostró el informe a raíz de la pandemia ha sido mucho más favorecedor de lo esperado. Pero lo más asombroso ha ocurrido después, cuando millones de consumidores sigue prefiriendo comprar desde su casa. Por eso, las aplicaciones móviles de anuncios clasificados han seguido evolucionando, como lo ha hecho Anuto.

El funcionamiento de Anuto Anuto es la versión moderna y móvil de aquellos antiguos pliegos de periódicos de papel donde había anuncios pequeñísimos que se distribuían por columnas. Estaban distribuidos por el tipo de bien o servicio a comercializar y a su vez en orden alfabético. Mientras mayor era la circulación del medio impreso, más anuncios de este tipo se captaban.

Ahora, en Anuto, las personas pueden conseguir esa misma información con todos los elementos adicionales que permiten las nuevas tecnologías. Lo que anteriormente eran páginas impresas de papel ahora es una aplicación web en tiempo real. Mientras que en los antiguos anuncios clasificados había que pagar, ahora con Anuto es totalmente gratuito.

Este marketplace permite a los anunciantes publicar y renovar sus anuncios en función de cómo estén evolucionando sus ventas. Hay cabida para todo tipo de productos, por lo que se pueden conseguir inmuebles, automóviles, mobiliario, aparatos electrónicos y ropa. Todos nuevos o usados, según la preferencia del comprador.

¿Qué ventajas ofrece a los usuarios? Con los anuncios clasificados de Anuto, los compradores pueden acceder a una plataforma que les permite activar o desactivar actualizaciones con solo pulsar un botón. La interfaz de la página permite utilizar herramientas y filtros para optimizar las búsquedas en función de la categoría y la fecha del anuncio. De esta manera, no se requiere de mucho tiempo para localizar la mejor oferta.

Otra ventaja es que los productos se pueden vender o comprar en función de la ubicación geográfica del interesado. El marketplace posiciona el producto en función de la ubicación del vendedor o del comprador. Todas esas ventajas se pueden aprovechar desde un ordenador o un teléfono móvil, a través de la app.

La aplicación permite que el vendedor pueda visualizar y analizar las estadísticas de interacción que tiene su anuncio. De esta manera, decide si cambia su contenido o el producto que vende.

En poco tiempo, Anuto se ha convertido en una plataforma internacional, ya que se puede usar en España, Portugal, Alemania y todo el continente americano. Los desarrolladores aseguran estar muy contentos por la acogida que ha tenido su sitio web.



