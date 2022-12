‘Retratos muy de perros’, la obra de Carmen Pascual editada por Libros y Literatura

Decía el fotógrafo Alfred Eisenstaedt que lo más importante no es la cámara, sino el ojo, y no puede ser más cierta esta reflexión. En la época actual, las personas son constantemente bombardeadas y sobresaturadas con imágenes. Casi todo el mundo lleva siempre una cámara encima y todos creen, algunos con más o menos humildad, ser fotógrafos hoy en día. Sin embargo, ser diferente, poder destacar en este arte, no es algo que esté al alcance de todo el mundo. Saber capturar la esencia a través del objetivo es algo que, como bien dijo Eisenstaedt, no depende de la cámara, sino del ojo.

Desde el desconocimiento sobre qué cámaras usará Carmen Pascual, sinceramente, no tiene la menor importancia. Al ver sus fotografías se sabe que lo verdaderamente importante aquí es ella, es ese ojo que se esconde tras el objetivo, que manda la orden al cerebro para que ese dedo apriete el botón y surja la magia. Porque cada fotografía, cada retrato de esta original fotógrafa es pura magia.

Formada en la Escuela de Artes de Cinematografía de Almería, en la especialidad de Fotografía Digital y en los talleres de Eugenio Recuenco, William Ropp, Fernando Bayona y Chris Knight, Carmen Pascual ha participado en numerosas exposiciones colectivas en Granada, Castellón, Barcelona, Jaén, Cádiz, Almería y online NY y Miami con MECA. Ha publicado, entre otras, en las revistas PhotoVogue, Inspire Fine Art, Sombrebeings, This Magazine, Beauty Market, Project Soul, Revistart, Shoot Magazine, Revista Ventana Latina, World of Photography y Earth Portraits.

Aunque en sus comienzos su trabajo estaba basado en composiciones de objetos domésticos y en los escaparates comerciales y los maniquíes, hoy en día Carmen Pascual se centra en el retrato, motivo por el cual ha sido nominada a Mejor Fotógrafo Profesional del año en los Premios Fepfi 2020, en la categoría de Retrato y de Mascotas; ha estado clasificada entre los Mejores Fotógrafos de Mascotas 2021 en el Concurso 35Awards; ha sido seleccionada con dos obras para la Colección de Honor en Calificaciones Fepfi 2021 y con una obra para la WPC-2022 (World Photographic Cup) y ha recibido, en 2016, la Medalla de Oro en Fotografía de Foro Europa.

En Retratos muy de perros, publicado con excelente gusto por la editorial Libros y Literatura, Carmen Pascual exprime esta faceta de fotógrafa retratista de mascotas y lo hace ofreciendo un libro de una belleza estremecedora. La autora sabe crear un lenguaje único con su cámara, estableciendo un diálogo propio entre fotógrafa y animal, entre espectador y fotografía. ¿El resultado? Un libro repleto de fuerza, de carisma y de una originalidad apabullante.

Cada una de las fotografías que componen este Retratos muy de perros sumerge al espectador en una historia única. Sus retratos, divertidos, solemnes, elegantes, llenos de fuerza y de originalidad, son visualmente impactantes. Es imposible no quedarse atrapado en cada fotografía al pasar las páginas de este libro. Cada una de ellas tiene algo que contar. Cada retrato, cada composición, cada mirada, cada color… todo habla de Carmen Pascual, de ese ojo que, sin duda, importa mucho más que la cámara.

Retratos muy de perros, de Carmen Pascual, ha sido publicado por Libros y Literatura, editorial que ofrece tanto edición tradicional como la posibilidad de autopublicación de un libro. Este sello editorial se ha convertido en un referente dentro del sector y entre los lectores, con un catálogo sorprendente que aúna autores consagrados y nóveles, ofreciendo siempre la máxima calidad y cuidado en sus ediciones.