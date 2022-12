Cancelar deudas con Área Jurídica Global, un caso de éxito aplicando la Ley de Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de diciembre de 2022, 17:05 h (CET)

Una deuda mal gestionada puede acabar convirtiéndose en una situación económica insostenible, cuando el deudor se ve sobrepasado por un sobreendeudamiento difícil de solventar. Sin embargo, en estas situaciones se puede optar por recurrir a la vía jurídica, con alternativas como las que ofrece Área Jurídica Global.

Este despacho legal ofrece grandes herramientas legales para cancelar deudas, y su trayectoria está llena de casos de éxito en ese ámbito. Entre todos ellos, uno de los más destacados radica en un empresario que, en la actualidad, ha podido cancelar exitosamente una deuda de 3 millones de euros

Un notable caso de éxito frente a una deuda aparentemente insondable En 2008, un emprendedor decidió conformar una firma inmobiliaria. Sin embargo, el negocio no iba por buen camino y, con el pasar del tiempo, llegó a una situación insostenible. Esto le obligó a cerrar su empresa y asumir las pérdidas, préstamos y deudas pendientes, incluidos valores adeudados a la AEAT, por un total de 3 millones de euros. Las administraciones públicas buscaron evitar la cancelación de la deuda por todos los medios en este caso. Sin embargo, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y a los servicios de Área Jurídica Global, esta historia dio un giro en beneficio de este empresario.

Los profesionales de este despacho legal ayudaron a este emprendedor a conocer, comprender y buscar una salida a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Gracias a esta asistencia, el empresario pudo aprovechar la alternativa jurídica que ofrece esta normativa, para cancelar exitosamente en su totalidad la ingente deuda que pesaba a sus espaldas, incluidos sus haberes con Hacienda y la Seguridad Social, lo que le ha permitido volver a nacer financieramente después de una situación que parecía insalvable.

Nuevas perspectivas abiertas por las modificaciones a la normativa La Ley de Segunda Oportunidad en España ha pasado por algunos cambios en este 2022, pero, a pesar de ellos, aún representa un útil recurso jurídico para cancelar deudas importantes de empresarios, autónomos, pensionistas o cualquier particular que no tenga las condiciones para afrontar sus obligaciones de pago. Algunos juristas consideran que estas modificaciones conllevan restricciones a las cantidades y condiciones para acceder a la cancelación de deudas. Sin embargo, los expertos de Área Jurídica Global señalan que hay que analizar todos los puntos con mucho detalle.

Si bien estos cambios implican nuevas complejidades, los profesionales de este despacho legal son optimistas ante su aplicación, y señalan que el descubrimiento de la nueva normativa, así como las reuniones con los jueces en el área, abren nuevas perspectivas legales para seguir ayudando a sus clientes con la cancelación de sus deudas, incluso ante los organismos de la Administración Pública.

Su reciente caso de éxito con la deuda que bordea los 3 millones de euros los llena de optimismo en ese sentido, y los impulsa a seguir proporcionando sus servicios especializados en esta normativa, para todos aquellos que requieran ayuda legal con su endeudamiento.



