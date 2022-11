El Diálogo entre CEOs y Directivos de Capital Humano organizado por DCH e IESE cumple su octava edición y premia al Dr. Juan Abarca, Presidente de HM Hospitales Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 12:23 h (CET)

DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, en colaboración con IESE Business School, celebraron el pasado día 15 de noviembre una nueva edición del encuentro anual Diálogo entre CEOs y Directivos de Capital Humano y entrega del Premio CEO DCH a la Excelencia en la Dirección de Personas.

El encuentro reúne cada año en formato mesa redonda a CEOs y Directores de Recursos Humanos con el objetivo de analizar las sinergias, experiencias y visiones desde ambos puntos de vista, así como las expectativas del CEO sobre la dirección de personas y viceversa.

Para la ocasión, Carmen Burgos, Directora Ejecutiva Health Solutions en Aon, ejerció de maestra de ceremonias y dio la bienvenida a los asistentes a la jornada.

La bienvenida institucional corrió a cargo de José Luis Suárez, Director del campus IESE de Madrid y Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente Global de DCH, quienes destacaron la importancia de generar espacios de encuentro que propicien el diálogo y el intercambio de experiencias y visiones entre la dirección de personas y la dirección general, así cómo la evolución del rol de capital humano en las organizaciones.

Estudio LLYC DCH: La revolución de las nuevas formas de trabajo La ponencia de apertura sirvió de presentación de los resultados del Estudio LLYC DCH: La revolución de las nuevas formas de trabajo, a cargo de María Obispo, Directora de Talent Engagement de LLYC.

Si la pandemia cambió la forma de trabajo, el lugar desde el que se desarrolla y la forma en que las personas se relacionan con otros compañeros y equipos, la “gran renuncia” se suma a esta ecuación, en la que las organizaciones tienen grandes oportunidades, pero también se arriesgan a perder talento no cuidado. Porque la revolución de las nuevas formas de trabajo ya ha llegado, tal y como expone este estudio de LLYC, en colaboración con DCH, que ha analizado las redes sociales para descubrir, precisamente, que ya se ha cambiado.

El 70 % de la conversación social, a favor de la flexibilidad de las nuevas formas de trabajo. Apoyan, además, la mejora en el rendimiento y la descentralización territorial que conllevan modelos como el del teletrabajo. El 30 % restante advierte, en cambio, de problemas como desconexión, exceso de trabajo y precarización. Y la conversación sobre el mercado laboral cada vez interesa más: crece un 385 % en 4 años.

La conversación analizada entre 2018 y 2022, que ha monitorizado 9,3 millones de mensajes en todo el mundo, refleja este cambio: un 70 % contempla con positividad el nuevo paradigma laboral, porque ahora hay mayor flexibilidad horaria, que redunda en un mayor rendimiento de los profesionales y una mejor salud mental, y que ayuda a la descentralización de los territorios. Pero el 30 % de la muestra también deja otras alertas, como problemas de desconexión, exceso en las cargas de trabajo e incluso, a veces, precarización del empleo.

Además, el estudio demuestra que esta es una conversación que interesa cada vez más, y que ha crecido un 385 % en cuatro años. El equipo de Deep Digital Business de LLYC la ha analizado empleando técnicas de analítica de datos, inteligencia artificial (IA), procesamiento de lenguaje natural (NPL) y análisis de redes sociales (SNA), con keywords como nuevas formas de trabajo, híbrido, flexible, teletrabajo, virtual, remoto, futuro del trabajo o home office, entre otros.

“El estudio demuestra que la mayoría de los profesionales no quiere dar un paso atrás en los beneficios conquistados y que cada vez exigimos más de nuestras organizaciones. Por eso, las compañías deberán ser cada vez más innovadoras en su propuesta de valor al empleado y apostar por una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevos entornos y necesidades de las personas”, destacó María Obispo.

Estrategia de negocio y estrategia de personas, una ponencia sobre este tándem A continuación, Samuel Pimentel, Executive Chairman de Ackermann International, compartió su ponencia Estrategia de negocio y estrategia de persona, un tándem indisoluble en momentos de incertidumbre. “Los temas de talento no estaban dentro de las prioridades o preocupaciones del CEO hasta hace muy poco”, aseguró Samuel Pimentel, que también afirmó que no se puede desvincular el negocio del talento por varios motivos:

El 50 % los ingresos globales en 2026 procederán de modelos de negocio, servicios y productos que todavía no existen. Las organizaciones ágiles son organizaciones de aprendizaje.

El mercado actual exige velocidad. La agilidad es imprescindible para las organizaciones que buscan entregar valor de manera consistente en entornos complejos y constantes.

Hay que acelerar el motor, pero también diseñarlo para que funcione de manera más eficiente e inteligente. Rendimiento y productividad son factores necesarios para garantizar el éxito de una empresa. Las organizaciones eficientes son organizaciones optimizadas, pero, sobre todo, con talento comprometido.

La innovación es una constante, al igual que la aparición de nueva tecnología. Las compañías no pueden confiar en implementar la tecnología y esperar a que genere resultados por sí misma.

Según un estudio de SHRM Research, la gestión del talento y recursos humanos ha crecido en la lista de prioridades de los CEO y cada vez más se apoyan en los CHRO de sus organizaciones.

Para Samuel, un buen líder empresarial debe reunir las siguientes cualidades: acertar con la formulación y la implantación de la estrategia de negocio, generar un buen retorno para los accionistas, gestionar los riesgos y lograr comunicar la estrategia de negocio de manera que consiga convencer, implicar y motivar a quienes deben ejecutarla.

“Una estrategia perfectamente formulada, pero que no es ‘comprada’ por aquellos que han de ejecutarla, tendrá una mala implantación y peores resultados”, concluyó Samuel.

Diálogo entre CEOs y Directivos de Capital Humano La mesa redonda moderada por Guido Stein, Professor de IESE Business School, contó con la participación de Albert Triola, Senior Vice President Support Renewal Sales EMEA – Country Leader Oracle Spain de Oracle, Adolfo Ramírez-Escudero, Presidente/CEO de CBRE, Mercedes Almendro, Directora de Personas para España en Mahou – San Miguel y Juan Manuel Rueda, Director General de Personas, Organización y Comunicación en Santalucia Seguros.

Un diálogo que permitió a los participantes analizar las expectativas y necesidades de los CEO hacia la Dirección de Personas y viceversa.

Desde el punto de vista de los CEO, Adolfo Ramírez-Escudero destacó la importancia del propósito en las organizaciones y escuchar a los colaboradores para mejorar, mientras que Albert Triola compartió el modelo de trabajo en Oracle basado en la flexibilidad el que: “el empleado decide; con buenos objetivos el lugar de trabajo es irrelevante”. También puso el foco en la importancia de fomentar la curiosidad por aprender de los empleados.

La visión de la dirección de personas estuvo representada por Mercedes Almendro, para quien la prioridad es acompañar a las personas a conseguir sus retos de negocio. Disponer de las mejores personas para conseguir los retos y conseguir buenos resultados. “Tenemos que construir una propuesta de valor poniendo el foco en la búsqueda del propósito de la persona debe de estar alineado con los de la compañía. Cuanto mejor es la experiencia del empleado, mejor es la experiencia del cliente”, afirmó.

Juan Manuel Rueda por su parte, pidió 3 “deseos” a los CEO: coherencia entre lo que se dice y se hace, paciencia -la transformación digital no es una transformación de sistemas, es de cultura-, y un relato simple y claro. “Recursos Humanos no es socio del negocio, es el negocio”, concluyó.

VIII Premio CEO DCH a la Excelencia en la Dirección de Personas Coincidiendo con este evento, tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio CEO DCH a la Excelencia en la Dirección de Personas. Un reconocimiento otorgado por DCH y cuya elección se realiza por votación de los miembros de DCH a la terna de candidatos, CEO y presidentes propuestos por la Junta Directiva de DCH y los cuatro principales medios de comunicación especializados en Recursos Humanos. Este premio, que reconoce la labor en el ámbito de dirección de personas de un CEO y consejero delegado, ha recaído en esta VIII edición en el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales. El premiado fue entrevistado por los principales medios de comunicación especializados en Recursos Humanos representados por: Eva Galli de Equipos y Talento, Francisco García Cabello de Foro Recursos Humanos, Mercedes de la Rosa de Capital Humano y Maite Saenz de Observatorio de Recursos Humanos.

El Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, ha sido elegido Premio CEO DCH a la Excelencia en la Dirección de Personas, un galardón otorgado por DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, que reconoce anualmente al CEO o Consejero Delegado que se haya distinguido por su labor en el área de Recursos Humanos y la gestión de personas. Esta iniciativa, que se desarrolla en paralelo en todos los países en los que DCH tiene actividad, cumple este año su octava edición en España.

El Dr. Juan Abarca Cidón es presidente y director general de HM Hospitales desde marzo de 2016. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad San Pablo-CEU y Licenciado en Derecho por la misma universidad, el presidente de HM Hospitales es, además, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario desde 2012, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. En junio de 2019, el Dr. Abarca Cidón fue nombrado presidente de la Fundación IDIS.

El Dr. Abarca se une así al exclusivo grupo de CEO reconocidos con este galardón en ediciones anteriores:

2015. I Premio CEO DCH: Jaume Guardiola. Consejero Delegado de Banco Sabadell

2016. II Premio CEO DCH: Rosa García. Presidenta de Siemens

2017. III Premio CEO DCH: Rafael Villaseca. Presidente de Gas Natural Fenosa

2018. IV Premio CEO DCH: Silvio González. CEO de Atresmedia

2019. V Premio CEO DCH: Pilar López. CEO de Microsoft

2020. VI Premio CEO DCH: Fuencisla Clemares. Directora General de Google

2021. VII Premio CEO DCH: Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra

DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, es la mayor asociación de Directivos de Recursos Humanos de la Península Ibérica y América Latina. La Organización cuenta en la actualidad con más de 4.000 miembros pertenecientes a grandes empresas multinacionales y desarrolla su actividad en España, Portugal, Argentina, México, Perú, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Centroamérica, Caribe y U.S.A. DCH tiene como propósito el desarrollo de las personas a través del impulso de la función directiva de capital humano.

El objetivo de DCH es impulsar y desarrollar el ámbito Directivo de Capital Humano en las organizaciones, así como el desarrollo técnico y social de estas funciones, facilitar el intercambio de experiencias internacionales entre Directivos de Capital Humano de diferentes países e informar y divulgar cualquier iniciativa, tendencia o noticia relacionada con el sector de los Recursos Humanos a los miembros de DCH.



