¿Es la terapia de ondas de choque una alternativa a la cirugía?, por eFISIO Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El tratamiento de ondas de choque es reconocido y empleado para diferentes situaciones. El mismo destaca porque permite conseguir resultados óptimos en los procesos de recuperación.

Según los especialistas en la materia, se trata de una alternativa para aliviar aquellos dolores que no cesan con otros métodos.

Además, el proceso se realiza sin anestesia y no ocasiona efectos secundarios. Un sitio ideal para acceder a dicho tipo de tratamiento es eFISIO. Con más de 20 años de experiencia en el sector, la firma se ha consolidado en la Comunidad de Madrid no solo por alta calidad de los servicios, sino también por la atención personalizada que brinda a sus clientes.

Terapia de ondas de choque para el dolor En el ámbito de la salud, la terapia de ondas de choque es conocida como una alternativa a las cirugías y tratamientos tradicionales. Esto significa que el proceso es efectivo y no requiere reposo para una sólida recuperación.

Este tipo de tratamiento se utiliza ante casos de dolor de espalda, fracturas mal curadas, puntos gatillo hipersensibles, hombros calcificados y codos de tenista, entre otros tipos de problemas del cuerpo.

En cuanto a la metodología de aplicación, la misma es desarrollada por físicos calificados en la materia.

La sesión de tratamiento utiliza entre 2.000 y 3.000 ondas de choque pulsadas en el área afectada y tiene una duración estimada de 15 minutos. Según los registros, algunos pacientes pueden sentirse aliviados al instante, en tanto que otros requieren de unas cuantas sesiones para alcanzar ese estado.

Consejos para acceder a la terapia de ondas de choque Como todo tratamiento de salud, las ondas de choque tienen beneficios para el organismo, pero también pueden ocasionar algunos efectos secundarios. Entre estos últimos, se pueden mencionar las molestias durante el tratamiento y el enrojecimiento de la piel.

En cuanto a la cantidad de sesiones, desde eFISIO recomiendan realizar entre 4 y 6 sesiones, con el objetivo de lograr mejores resultados de cara al futuro. De todas maneras, la firma ofrece una comunicación telefónica gratuita para acceder al asesoramiento especializado por parte de expertos.

Una novedad en cuanto al tipo de tratamientos que se llevan a cabo es la terapia de ondas de choque focalizadas. Estas últimas se caracteriza por desplegar su efecto en la profundidad del tejido.

Un punto a tener en cuenta es que el precio de las ondas de choque es que este está incluido en el presupuesto de la fisioterapia, con lo cual no se cobra un coste adicional.

Compromiso, calidad de servicio y atención personalizada a los pacientes hacen que eFISIO sea garantía en fisioterapia en la Comunidad de Madrid.



