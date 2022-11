¿Cuál es la mejor edad para hacerse un injerto capilar?, por MC360

Las personas que sufren una fuerte caída del cabello podrían estar padeciendo alopecia androgenética, la cual puede pronunciarse y prolongarse en el tiempo si no se toman medidas al respecto.

En este sentido, un injerto capilar puede ser la solución, aunque es muy importante obtener un diagnóstico que determine si este tratamiento es adecuado de acuerdo con la edad del paciente. Para ello, el equipo clínico experto en microinjerto capilar de MC360 se encarga de realizar un estudio personalizado de cada caso para conocer si las personas son aptas para someterse a esta intervención.

¿Existe una edad ideal para hacerse un injerto capilar? Existe una idea bastante difundida sobre la imposibilidad de realizarse un injerto capilar a edades tempranas o avanzadas, ya que en el último caso es posible no tener una zona donante suficiente para cubrir el área receptora, mientras que, si una persona es demasiado joven, es posible que la alopecia esté en su momento de mayor impacto. No obstante, no existe una edad ideal para someterse a este tratamiento, puesto que esto depende de factores personales que se determinan a través de un diagnóstico de la salud capilar, el cual precisará el tipo de alopecia que afecta a cada paciente.

Por lo tanto, los jóvenes son aptos para realizarse un microinjerto capilar, aunque es recomendable esperar hasta los 25 años, puesto que los sistemas endocrino y hormonal comienzan a estabilizarse a esa edad, incidiendo en el avance de la alopecia androgénica. Por su parte, los mayores de 50 años también pueden optar por esta intervención, siempre y cuando el estudio de tricología determine el grado de alopecia y la calidad del cabello de la zona donante.

Realizar un microinjerto capilar, de la mano de MC360 Con un equipo clínico con más de 6.000 cirugías y más de 10.000 tratamientos realizados, la clínica de injerto capilar ubicada en Madrid,MC360, ofrece a sus pacientes la posibilidad de someterse a una cirugía capilar en sus 12 quirófanos hospitalarios con categoría premium. Para tal fin, los profesionales de este centro utilizan la técnica capilar FUE con zafiro o DHI, a través de la cual se obtienen resultados naturales, sin cicatrices visibles.

Además, MC360 brinda el acceso a una sesión gratuita de mesoterapia, la cual incluye el asesoramiento de los expertos de la clínica, además de un diagnóstico para determinar la aptitud del paciente para realizarse un injerto capilar.

Por lo tanto, quienes sufran alopecia y deseen encontrar una solución al problema, pueden acceder a la página web de MC360 y solicitar un diagnóstico gratuito en su sede en Madrid.