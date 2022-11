Servicio de catering a base de ‘Estaciones’, de la mano de Just Royal BCN

La organización de un evento o una reunión puede ser una tarea tediosa, desgastante y engorrosa.

Hay personas que se lanzan a su preparación sin saber que conlleva muchas tareas que quitan tiempo y energía. Además, cada detalle cuenta para el buen desarrollo de la actividad y para que los concurrentes vivan una experiencia placentera. En este camino, una de las cuestiones que más tiempo demanda es la comida. Entre pensar qué elaborar, hacer las compras, cocinar y trabajar en la presentación, se van muchas horas. Por eso, muchos anfitriones y encargados de las organizaciones de eventos relevan esta tarea a un servicio de catering. En Barcelona, uno de los más demandados es el que ofrece Just Royal BCN.

El servicio de catering de Just Royal BCN Disponible para toda la región de Cataluña, el servicio de catering de Just Royal BCN está destinado para todo tipo de ocasión, como eventos de empresa, bodas, cumpleaños, celebraciones, entre otras actividades. Además, se destaca por ofrecer un sistema de «Estaciones». Se trata de un formato que brinda distintos tipos de ofertas gastronómicas y de bebidas que se cocinan y elaboran al momento de manera show cooking para los concurrentes o clientes. Es el formato para menús de boda que más se solicita actualmente. Para el equipo de Just Royal BCN organizar el catering de una boda es una gran responsabilidad. Y pueden asegurar que con la ilusión y profesionalidad con la que trabajan en un evento de este tipo, no tienen competencia.

El trabajo de Just Royal BCN inicia cuando el cliente comunica sus necesidades y expectativas. A partir de ese momento, la empresa envía una de sus propuestas pre elaboradas o forma una personalizada y que se adapte al evento en particular. Además, ofrece la posibilidad de hacer una degustación previa, y platos para dietas especiales.

Una de las premisas de Just Royal BCN para sus servicios de catering es ofrecer al cliente todo lo necesario para que pueda despreocuparse por completo de la parte gastronómica del evento. De esta manera, su equipo de profesionales se encarga de los pequeños detalles y crean para ese día un recuerdo especial y memorable.