Enfermería Evidente lanza su primer manual sobre inyección intramuscular

lunes, 28 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Gracias a los descubrimientos técnicos y biológicos, el mundo de la medicina está en constante actualización.

Por eso, es fundamental buscar expertos con los que seguir actualizando la formación y los conocimientos sobre distintos procedimientos.

Buscando capacitar al personal sanitario en diferentes ámbitos, Enfermería Evidente se mete en el mundo editorial con el lanzamiento de su primer manual, sobre inyección intramuscular. Así, comparten con otros profesionales los conocimientos que los han posicionado como un referente educativo en España, mediante un formato al que es muy sencillo acceder.

Las ventajas de las inyecciones intramusculares La vía intramuscular es uno de los métodos más útiles y comunes para introducir medicación en los pacientes, porque acelera la velocidad con la que entran al metabolismo. Este tipo de inyección es muy versátil, ya que puede aplicarse en varios puntos del cuerpo, como los muslos, la cadera, los glúteos y la parte superior de los brazos. Además, requiere muy pocos materiales; basta con una toallita con alcohol, una jeringuilla con aguja esterilizada y algodón para frenar la hemorragia.

Aunque es un procedimiento sencillo y protocolario, a muchas personas les falta práctica o tienen dudas sobre casos concretos. Por esas razones, los expertos de Enfermería Evidente han publicado una guía para contribuir a la formación de nuevos enfermeros, médicos y profesionales de la salud. Con ella, pueden aprender a aplicar la inyección intramuscular de forma correcta. Que sea sencillo no significa que no se puedan cometer errores, y estos causan dolor innecesario, sangrados exagerados u otros efectos secundarios.

El manual sobre inyección intramuscular de Enfermería Evidente Esta academia médica ha querido sumarse al mundo editorial, publicando una guía llamada 40 dudas resueltas sobre la vía intramuscular, con la que han buscado resolver varios de los errores comunes que se dan en esta práctica tan habitual. Su trabajo puede adquirirse en su página web en formato digital, por un precio de tan solo 17 euros.

Entre los temas que tratan se incluyen: si es correcto o no aplicar una inyección intramuscular a una persona que toma medicamentos anticoagulantes, qué hacer en caso de que una persona tenga tatuajes o una prótesis en la zona y cuál es la dosis máxima que una persona puede recibir en cada parte de su cuerpo. También ofrecen trucos para evitar que haya dolor en cada zona, para una mejor experiencia del paciente.

Esta guía pueden cambiar considerablemente el proceso de aprendizaje de las nuevas generaciones que se dedican a la medicina. Con el libro de Enfermería Evidente, médicos y enfermeros pueden conocer las claves necesarias para ayudar a sus pacientes de forma impecable.



