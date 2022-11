Las ventajas que ofrece Sendvalu durante el Black Friday y la Navidad Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de noviembre de 2022, 13:18 h (CET)

Con la llegada de los últimos meses del año, se acercan fechas esperadas por muchos. Durante días señalados como el Black Friday, Navidad o fin de año, la gente quiere estar rodeada de sus familiares y amigos. No obstante, no siempre es posible.

En algunos casos, las personas están lejos de su país porque han emigrado y aunque lo que más necesitan es estar junto a su familia y amigos, no es posible. Por ello, quieren buscar algún regalo que una y ayude a sus seres queridos a pasar unos días hermosos durante estas fechas tan especiales. Una alternativa posible es el envío de remesas de dinero a los países de origen, sector en el cual destaca la compañía Sendvalu.

¿Qué es la propuesta de Sendvalu? Sendvalu es una empresa radicada en Malta, que desde el 2006 hace envío de dinero con entrega rápida, segura y protegiendo a sus clientes. Entrega a más de 100 países y cuenta con más de 130.000 oficinas de pago en todo el mundo. Además, ofrece un soporte al cliente de 24 horas, los 7 días de la semana y en 5 idiomas.

Con Sendvalu, es posible enviar dinero a Colombia, Perú, El Salvador, República Dominicana, entre otros países. Es muy fácil de usar, solo es necesario crearse una cuenta de cliente, verificar la identidad y hacer el envío. En la mayoría de los casos, el familiar recibirá el dinero en solo 24 horas.

También es importante destacar que cuando se ayuda a un familiar a través de Sendvalu, también se están apoyando a otras organizaciones sin ánimo de lucro. Esto no supone un cargo extra para el cliente, sino que la empresa de remesas dona al proyecto de «No Violencia» una cantidad por cada transacción que recibe.

¿Qué oportunidades ofrece Sendvalu durante el Black Friday o la Navidad? Para este Black Friday, Sendvalu tiene excelentes descuentos en formato de cuenta regresiva y que están disponibles desde el pasado lunes 21 de noviembre. Asimismo, se publican los últimos códigos de descuento todos los días en Facebook e Instagram, así que es importante seguirlos a diario para estar al corriente de las promociones y novedades.

Para Navidad, la empresa de envío de dinero mimará a sus clientes habituales regalándoles excelentes precios para esta temporada festiva.

En definitiva, la campaña para el Black Friday y Navidad de Sendvalu tiene el objetivo de acercar a las familias y amigos separados por la distancia en épocas tan señaladas.



