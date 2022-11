Conseguir ayuda financiera puntual de la mano de Ibercrédito.es Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 18:52 h (CET)

Un micropréstamo es una ayuda financiera que sirve para solventar una situación compleja en la que no se puede afrontar un gasto que resulta necesario. Por ejemplo, algunas personas piden este tipo de créditos para aprovechar una oferta temporal de compra, para adquirir un producto que desean desde hace tiempo o para poder realizarse un arreglo bucal. Sea como sea, las entidades que ofrecen estos préstamos no solicitan que las personas justifiquen el uso del dinero.

En este sector, una de las mejores opciones de confianza y transparentes disponibles en el mercado a día de hoy es la línea de Mini Préstamos que ofrece la plataforma Ibercrédito.es. Gracias a este servicio, es posible obtener un crédito de entre 50 y 800 € a través de internet y en menos de una hora.

Solicitar un micropréstamo en Ibercrédito.es: ¿cómo hacerlo? Este tipo de créditos se pueden obtener en solo 3 pasos. En primer lugar, es necesario elegir la cantidad de dinero necesaria. Los nuevos clientes de la plataforma tienen un límite de 300 €, mientras que los usuarios con experiencia pueden acceder a financiación de hasta 800 €. El segundo paso consiste en completar un formulario con datos personales, el cual lleva solo unos minutos. Por último, el dinero se recibe en la cuenta corriente personal del cliente en una hora o menos.

A su vez, la devolución puede efectuarse en un lapso de entre 7 y 30 días. En todo momento, la plataforma indica claramente cuáles son los honorarios que percibe la empresa por este servicio. De esta manera, es posible evitar cualquier tipo de confusiones. Además, el pago se concreta mediante una transferencia bancaria, tarjeta o de manera automática, si es que el cliente prefiere dejarlo programado.

Si surge algún tipo de dificultad para afrontar la cantidad de dinero del préstamo, esta empresa ofrece la posibilidad de solicitar una prórroga mensual. Según indica ibercredito.es en su página web, estos préstamos rápidos son una buena solución de apoyo económico para un corto período de tiempo. Ahora bien, el retraso en la devolución puede generar gastos adicionales y poner en peligro la calificación crediticia del cliente.

Por otra parte, esta empresa recomienda no contraer este tipo de préstamos para saldar otras deudas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un mini préstamo en Ibercrédito.es? Para acceder a esta línea de financiamiento personal, es necesario haber cumplido los 21 años de edad. Además, los clientes deben tener una cuenta bancaria a su nombre, un teléfono móvil activo y una dirección de correo electrónico. Finalmente, cabe destacar que es obligatorio poseer un DNI o NIE que sirvan como prueba de residencia en España y que esté vigente.

En conclusión, con un micropréstamo como los que ofrece la plataforma Ibercrédito.es es posible obtener ayuda financiera puntual de manera eficaz y transparente.



