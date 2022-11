Conocer cuáles son las claves para contratar a un comercial autónomo, por NOVI mentor club Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los agentes comerciales, especialmente los comerciales autónomos, se establecen como unod de los profesionales más demandados en el mundo empresarial en España en los últimos años.

Ante la necesidad de impulsar sus ventas en medio de un mercado tan competitivo, muchas empresas buscan que esta figura pueda ayudarles a posicionar sus marcas y conseguir mejores resultados que favorezcan su rentabilidad y solidez.

En este sentido, NOVI mentor club explica por qué es importante conocer cuáles son las claves para contratar a un comercial autónomo.

¿Cómo elegir a los comerciales autónomos para una empresa? Para tener éxito a la hora de contratar agentes comerciales, es importante considerar 5 claves fundamentales. La primera de ellas es usar los canales apropiados para reclutar al profesional adecuado para el trabajo, considerando que los buenos comerciales freelance no están en búsqueda constante de trabajo, sino que son las empresas quienes demandan su trabajo debido a su buena racha.

La segunda clave es tomar la postura de vendedor al presentar la oferta de trabajo, mostrando el proyecto como una oportunidad real de ganar dinero y estabilidad. En tercer lugar, formar y proveer las herramientas que necesite para realizar su trabajo de manera sencilla, para que pueda conseguir sus objetivos sin perder tiempo en grandes jornadas de formación, por ejemplo.

La cuarta clave es establecer un modelo de relación empresa-comercial orientado siempre a la rentabilidad, en el que la compañía pueda hacer un seguimiento al agente sin interferir con su forma de trabajar. Finalmente, al encontrar comerciales freelance que aporten la rentabilidad deseada, la empresa debe buscar la manera de retenerlos en la compañía mediante buenos pagos y haciéndolo sentirse parte de la organización y no como un extraño.

Equipos comerciales freelance que ofrecen resultados reales con NOVI mentor club En NOVI mentor club, presentan un servicio ideal para las empresas que están buscando comerciales autónomos. Esta compañía se especializa en crear equipos de venta adaptados a las necesidades de cada empresa e integrados por agentes comerciales a comisión. Los equipos comerciales son seleccionados, formados y encaminados hacia la dirección comercial de empresas del sector tecnológico, industrial, marketing, formación, energías, startup, financiero, servicios auxiliares y muchos más.

Además, los profesionales de esta agencia tienen amplia experiencia no solo en el mercado nacional, sino internacional trabajando en más de 20 países con una variedad de empresas. Por otro lado, los perfiles de los equipos comerciales de NOVI mentor club son Senior Freelance. Esta empresa presenta un servicio que se rige por las 5 claves fundamentales para contratar comerciales autónomos, creando equipos desde cero.

El propósito de NOVI mentor club es proporcionar a las empresas la oportunidad de crear o hacer crecer su propio equipo comercial.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.