El Taco Helado, el nuevo producto de Llooly Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 15:48 h (CET)

El helado es uno de los alimentos más disfrutados tanto por los mayores como por los más pequeños en las salidas familiares, salidas con amigos, en la merienda, etc.

Desde su origen, hace más de 2.000 años, el helado ha evolucionado para presentar, actualmente, una infinidad de formas, colores, sabores y variaciones que nacen del ingenio y la creatividad. En este contexto, la marca de helados Llooly presenta su más reciente creación: el Taco Helado.

El Taco Helado El Taco Helado es un producto innovador que fusiona dos ingredientes exquisitos: el Bubble Waffle y el Ice Roll. El primero es una especie de masa o galleta crujiente resultante de la mezcla del gofre, tortita y crepe caracterizados por poseer burbujas que dan una sensación esponjosa al morderlos. Por su parte, el Ice Roll o helado tailandés es un rollo de helado que se obtiene al extender una capa de helado sobre una superficie plana.

El Taco Helado de Llooly está hecho por un Bubble Waffle disponible en sabor chocolate y vainilla, el cual es preparado en el momento de la compra para ser servido caliente y crujiente. El segundo ingrediente, el Ice Roll, es presentado en tres sabores distintos: fiore di latte, fresa y chocolate. La experiencia de este nuevo snack se complementa con la elección de una variedad de mixing, topping y sirope, con los que se pueden obtener múltiples combinaciones para disfrutar una experiencia de sabor única. Asimismo, esta marca pretende añadir muchos más sabores.

Una marca de innovación Llooly es un negocio de hostelería originado en el año 2016 con gran éxito en distintos mercados como el de Londres y Nueva York, gracias a su innovador modelo de negocios. Actualmente, funciona como franquicia en España, destacándose como empresa pionera en traer al mercado el Bubble Waffle y Ice Roll. No obstante, impulsa aún más la innovación con el Taco Helado, un producto en tendencia y cuya demanda en el mercado aumenta cada día. Cabe destacar que este postre especial no solo resulta de la combinación de diferentes productos e ingredientes, sino de distintas culturas. El origen del Bubble Waffle es de Hong Kong en los años 50, mientras que el Ice Roll surgió en Tailandia en la década de los 90. Con el concepto de “tacos” se añade también la cultura mexicana a este delicioso dulce. Hoy en día, el Taco Helado está disponible en toda la red de franquicias de Llooly.

En la actualidad, Llooly presenta un plan de negocios para franquicias con diversas ventajas de inversión y rentabilidad. Esto representa una excelente oportunidad de negocio en este momento, ya que sus productos se encuentran en auge en toda España.



