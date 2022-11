El bacalao confitado con porrusalda y alioli de Hikei Orduña Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 13:47 h (CET)

En pleno casco antiguo de Orduña, a los pies de la Sierra Salvada, se encuentra un establecimiento en el que las personas pueden disfrutar de lo mejor de la gastronomía vizcaína. Un pequeño restaurante donde el sabor y la calidad son la referencia.

Se trata de Hikei Orduña, un lugar único, elegante y acogedor que combina un estilo culinario de primer nivel con técnicas innovadoras e ingredientes de alta calidad, para la creación de platos que son toda una experiencia para el paladar. Toda su carta es exquisita e incluye platos deliciosos, como su bacalao confitado en cama de porrusalda y alioli gratinado, muy valorado por sus comensales.

Un plato de bacalao, delicioso y único Para muchas personas, el bacalao es uno de los pescados más recurrentes por su delicado sabor, además de su agradable textura y bajo nivel calórico. Históricamente, fueron los pescadores vascos los que lo introdujeron en esta gastronomía, de ahí recetas tan tradicionales como el bacalao al pil pil o el bacalao a la bilbaína.

Sin embargo, en el restaurante Hikei, siempre a la vanguardia en su sorprendente combinación de sabores, han creado una nueva receta de bacalao confitado a baja temperatura, sobre una base de porrusalda en versión crema (plato vasco de patata y puerro) y coronado con alioli gratinado a soplete; una delicia que es capaz de encantar a cualquiera que la pruebe. Este bacalao es precisamente una de las especialidades de Hikei Orduña, y a lo largo del tiempo se ha convertido en uno de los manjares más demandados del lugar, no pudiendo evitar mantenerlo en todas las cartas que se han ido renovando.

Para su preparación, los expertos del restaurante utilizan ingredientes de calidad y lo hacen de manera tradicional, con lo cual logran dar a su bacalao un toque casero que lo hace aún más delicioso. Si bien la carta de Hikei Orduña es bastante amplia y con platos estupendos entre los que elegir, su bacalao confitado es de esas opciones que sin duda deben probar todos los que visitan el lugar.

Muchas razones para visitar Hikei Orduña Este restaurante ha sabido ganarse el ser uno de los lugares preferidos de muchos de los habitantes de Orduña, y una parada culinaria obligatoria para quienes visitan esta ciudad. Y es que allí no solo se preparan platos representativos de la gastronomía de la zona, sino que las personas pueden también disfrutar de una cocina moderna, fresca y de gran calidad culinaria, con platos singulares que son toda una experiencia para los sentidos. Por otro lado, hay que destacar que el lugar también tiene un gran atractivo, ya que se trata de un espacio elegante y acogedor al mismo tiempo, perfecto para disfrutar de una velada diferente con familiares y amigos.

Quienes quieran visitar el lugar pueden dirigirse a su local en Kale Barria, en Orduña, o reservar por teléfono. En su web también está disponible de manera online toda su carta, así como el acceso a su tienda de regalos para comprar y regalar una experiencia gastronómica inolvidable en el restaurante Hikei Orduña.



