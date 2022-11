Las dulces recetas saludables para Navidad de Cocinando Sanoo Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Es habitual que la Navidad se asocie con platos llenos que hacen coger peso y son poco saludables; sin embargo, no tiene por qué ser así. Sin necesidad de renunciar a los clásicos navideños, con algunas modificaciones en el menú, es posible conseguir que sean más saludables, menos pesados, pero igual de ricos.

Esto lo tienen muy claro en Cocinando Sanoo, una empresa fundada por amantes del buen comer y de la comida sana. Proponen una serie de recetas saludables para comer postres en esta Navidad sin ningún tipo de remordimiento.

Cocinando Sanoo propone una serie de recetas saludables Con la ayuda de Cocinando Sanoo, es posible darse un gusto en estas fechas con un buen postre totalmente sano y fácil de preparar. Proponen una serie de recetas saludables libres de endulzantes químicos. En lugar de estos, emplean dátiles o plátanos.

Un producto tradicional de las fiestas navideñas son las galletas de jengibre. No obstante, como pasa con la mayoría de los dulces, las galletas típicas están ultraprocesadas y contienen mucho azúcar y harinas refinadas. Pero en Cocinando Sanoo han desarrollado una receta fácil de hacer, donde eliminan estos ingredientes poco saludables.

Para prepararla, en un bol se mezclan 1 huevo, 200 gramos de pasta de dátiles, 1 cucharadita de vainilla y 50 ml de AOVE, batiendo hasta que los ingredientes se integren por completo. En otro recipiente, se tamizan 80 gramos de harina de almendras y 200 gramos de avena; se le añaden 1 sobre de levadura, 2 cucharaditas de jengibre en polvo y 1 cucharadita de canela. Una vez mezclados los materiales, se incorporan a la mezcla anterior con movimientos envolventes.

Para terminar de integrar los ingredientes se puede amasar con las manos. Finalmente, se estira la masa sobre papel vegetal, se le da la forma deseada y se coloca en el horno durante unos 10-12 minutos a 180 °C.

Turrón de chocolate con avellana, sin endulzantes Otro de los dulces protagonistas en las fiestas navideñas son los turrones, en especial los de chocolate con avellanas. En general, estos postres llevan muchísimo azúcar e ingredientes nada aconsejables para la salud. Es por ello que en Cocinando Sanoo han elaborado una versión igual de deliciosa que la original y mucho más saludable.

Para prepararlo, primeramente, se derriten 60 g de chocolate en un envase, con 2 cucharaditas de aceite de coco. Por otro lado, se trituran 10 gramos de avellanas. Todos estos ingredientes se colocan en un bol, junto con 20 gramos de quinoa hinchada y 15 gramos de arroz hinchado, y se mezclan hasta que estén bien integrados. En un molde, se coloca papel vegetal y se vierte la mezcla. De manera opcional, se pueden derretir dos onzas de chocolate y verterlas sobre la mezcla, junto con un puñado de avellanas trituradas. Para que tenga una textura lo más parecida al postre tradicional, se refrigera durante unas 12 horas.

En Navidad también es tradición dar regalos a los seres queridos. Por este motivo, en Cocinando Sanoo proponen regalar cajitas dulces con estos postres que, además de deliciosos, son saludables. En su página web es posible encontrar otras recetas de dulces para incluir en estos presentes.



