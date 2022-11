La playa de Berria es un lugar donde se puede practicar surf de la mano de Watsay Surf School Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El surf es el deporte ideal de la temporada de verano, pero requiere instructores capacitados que acompañen en el proceso de enseñanza, ya que no es fácil de practicar. Para hacerlo adecuadamente se necesita destreza, habilidad y, sobre todo, persistencia. Asimismo, también es necesario practicarlo en la playa indicada para que el oleaje sea el adecuado.

En este contexto, Watsay Surf School es una escuela de surf que ofrece campamentos centrados en este deporte, así como en actividades de un día para todas las edades, siempre en la Playa de Berria.

Más que una escuela de surf Watsay Surf School es una escuela de surf que se encarga de organizar campamentos de verano de surf para todas las edades, desde niños hasta adultos, además de actividades de surf de un día y clases para grupos cerrados. Con su experiencia en el sector desde 1985, se han consolidado como una de las mejores escuelas de surf en Cantabria.

Sus inicios se remontan a la fabricación de tablas de surf, pero después la firma creció para introducir surf shops y, finalmente, los representantes decidieron abrir la escuela de surf.

En Watsay Surf School han desarrollado su propio sistema de enseñanza, diseñado para que cada surfista pueda aprender o perfeccionar su técnica. Desde esta escuela, saben que no todo es coger olas, por lo cual se esfuerzan en lograr que la estancia de sus visitantes sea lo más cómoda posible desde el primer momento y que ofrezca una gama amplia de actividades para todos los asistentes.

La Playa de Berria, lugar donde se puede practicar surf Los campamentos de surf de día son el curso estrella de Watsay Surf School, diseñados para niños y jóvenes de 8 a 17 años que quieran iniciarse en el mundo del surf con su primera toma de contacto y también para aquellos que ya tienen experiencia y deseen aprender a surfear, mientras disfrutan de jornadas diarias de playa. Esta experiencia incluye desayuno, comida y merienda en la Playa de Berria.

Además, no todas las actividades requieren pasar la noche allí y pueden realizarse durante la mañana y la tarde o solo durante la mañana, durante toda la semana. Esto ayuda a que los asistentes ganen una rápida evolución en su aprendizaje, además de compartir buenas experiencias con sus compañeros.

Por otro lado, como no hay edad límite para aprender a hacer surf, Watsay Surf School ofrece cursos para adultos que siempre hayan querido llevar a cabo esta actividad y por fin se hayan decidido. También hay actividades disponibles para aquellos que poseen experiencia, pero que deseen mejorar su técnica mediante los cursos de perfeccionamiento, destinados a surfistas de cualquier nivel que busquen desarrollar su estilo, técnica, táctica y planificación de entrenamientos.

Debido a la amplitud de la oferta de sus cursos, Watsay Surf School se ha convertido en una de las empresas referentes del surf en la playa de Berria desde 1985, por lo cual es una excelente opción para los surfistas nuevos y experimentados.



