Publigifts ofrece un catálogo repleto de productos promocionales para empresas

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una estrategia que están implementando muchas empresas de diferentes sectores es la de entregar artículos promocionales. El motivo es que dicha metodología llama mucho la atención de los consumidores. De hecho, puede convencerles para hacer compras, fidelizarse con una marca y ser embajadores de ella.

Estos se pueden conseguir a excelentes precios en lugares como Publigifts, una tienda que comercializa productos al por mayor. Esta destaca en el mercado por ofrecer un catálogo muy amplio que se adapta a diferentes requerimientos y su sede física está ubicada en Don Benito (Badajoz), pero los usuarios pueden comprar de forma online.

Todos los artículos promocionales que se pueden adquirir en Publigifts La tienda Publigifts pone a disposición una gran variedad de artículos promocionales para que cada cliente elija aquellos que más le convengan y que se amolden a su tipo de negocio. Sin embargo, para visualizar el catálogo, consultar el stock y hacer compras es preciso ingresar a la plataforma y acreditarse como empresa.

Además, el catálogo está dividido en categorías. Una de ellas es EUROPEAN GIFTS, la cual engloba productos de tecnologías como memorias con diseños muy creativos, altavoces, soportes para móviles, relojes, auriculares, etc. Así como otros artículos para hacer deporte, para viajes y para el hogar como bolsas kraft, mochilas slash, bufandas, riñoneras, guantes, paraguas y ponchos, entre muchas cosas más.

La otra sección es ROLY, que incluye textil publicitario y deportivo como, por ejemplo, camisetas unisex, sudaderas, pantalones cortos, chaquetas, chalecos, leggings, mallas, calcetas, conjuntos, cortavientos, gorras, gorros de punto, cintas y toallas.

Entre las categorías también está STAMINA, donde hay implementos tecnológicos, bolígrafos, estuches, lápices de madera, porta notas, blocs de notas, libretas, agendas, bolsas de papel y de algodón, etc.

Asimismo, resalta la sección PUBLICALENDAS donde hay calendarios de todos los estilos y tamaños, es decir, de pared, de mesa, con imán para la nevera y otras alternativas.

En el catálogo también hay vestuario laboral para el sector sanidad e higiene, estética, hostelería y alimentación e industria básica y alimentaria. Para verlos, es necesario hacer clic en la sección LABORO.

Razones por las que las empresas que ofrecen artículos promocionales marcan la diferencia Todas las marcas se enfrentan día a día a la competencia. En consecuencia, para destacar es necesario utilizar métodos efectivos que enamoren a los consumidores. Uno de los más efectivos hoy en día son los artículos promocionales. Estos permiten que los compradores recuerden a la empresa y, para que el efecto sea mayor, es necesario que el producto entregado tenga el logotipo.

Asimismo, este tipo de artículos contribuyen a proyectar una buena imagen. Estos no solo se pueden entregar a los clientes, sino también a los trabajadores y a los proveedores. Lo mejor de todo es que si se adquieren al por mayor en lugares como Publigifts la inversión no es mucha.



