Trendsplant, la firma de moda que hace las cosas diferentes

El calentamiento global y el cambio climático ya están afectando a todas las regiones del mundo. Por ejemplo, Europa vivió este año el octubre más cálido jamás registrado, con temperaturas medias que estuvieron casi 2 ºC por encima del periodo de referencia 1991-2020. Además, un estudio de la UNESCO reveló que un tercio de los glaciares declarados Patrimonio Mundial desaparecerán antes de 2050.

Ante este panorama, varios movimientos ambientales han tomado protagonismo en los últimos años a nivel mundial. Uno de ellos es B Corp, integrado por personas que creen en las empresas como fuerzas regeneradas de la sociedad y que usan su negocio para el bien. Una de las firmas que se encuentra dentro del proyecto es Trendsplant, un proyecto de moda sostenible que ofrece distintos tipos de vestimenta y contribuye a una economía más inclusiva y sustentable.

Valores y propósitos de Trendsplant Trendsplant no es solo una empresa de ropa cuyo objetivo es el de vender buenas prendas. Al estar dentro del movimiento B Corp, basan sus decisiones no solo pensando en el negocio sino en el planeta y en las personas y animales que viven en él. De esta manera, anteponen los intereses sociales a los empresariales. Además, también están adheridos a la organización internacional 1 % for the planet, cuyos miembros aportan al menos el 1 % de su facturación anual a acciones para mejorar el medio ambiente. En su caso, su aportación se realiza a una asociación local de Alicante.

Acciones para aportar un grano de arena al cuidado del planeta Trendsplant, en su fábrica situada en Portugal, utiliza un hilo de algodón orgánico para confeccionar sus prendas con la certificación GOTS (Global Organic Textile Standard). El objetivo de la norma es definir requisitos reconocidos mundialmente que aseguren el estado orgánico de los textiles. Además, en 2022, empezaron a apostar por un servicio de embalaje retornable y reembolsable, que puede ser reutilizado al menos 20 veces. Este envasado circular elimina los residuos de envases y reduce las emisiones de CO2 hasta en un 80 % respecto a los envases de un solo uso.

Por otro lado, la firma utiliza una tecnología gracias a la cual los clientes pueden ver la trazabilidad de sus productos y materiales desde su origen. Se trata de una solución para gestionar de forma eficiente y transparente la cadena de suministros y fabricantes que intervienen en la fabricación de cualquiera de sus productos.

Estos valores están plasmados en el logo de Trendsplant, el cual es un elefante. Se eligió este animal como imagen principal de su marca porque representa nobleza, nomadismo y longevidad. Además de sus intereses socioambientales, la firma ofrece un amplio catálogo de prendas para hombre, mujer y niño pensadas para el día a día actual y que apuestan por la mayor calidad y el máximo confort a la hora de vestir. Las diferentes colecciones de la firma de moda se pueden ver en su página web y también en su tienda física ubicada en Alicante, en Pintor Cabrera 14, Local 1.