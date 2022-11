Aplicaciones de los cerramientos para restaurantes y hostelería, por Airclos Emprendedores de Hoy

El cerramiento se ha convertido en una instalación muy útil en el sector de restaurantes y hostelería. Actualmente, son muchos los locales que hacen uso de él para aprovechar al máximo sus espacios durante los 365 días del año.

Su gran beneficio es que permite delimitar y acondicionar lugares, adaptándolos a diferentes necesidades y requerimientos. Además, uno de sus fines principales es cerrar las aberturas para bloquear el paso de la luz o el aire.

Quienes necesiten acudir a este tipo de sistemas deben buscar empresas de referencia que garanticen la utilización de materiales de la más alta calidad y un montaje eficiente. En el país, una de las marcas más reconocidas es Airclos, la cual tiene sus oficinas en Castellón de la Plana.

El cerramiento, una instalación de gran provecho para el sector restaurante y hostelería Las utilidades del cerramiento son muchas, y el sector restaurante y hostelería no deben desaprovecharlas. Por ejemplo, los locales de venta de comidas y bebidas que tienen amplias terrazas pueden instalar sistemas para que los comensales puedan disfrutar de estos espacios sin que algunos factores como los fuertes rayos del sol en el día, la brisa de la noche, la lluvia, etc. sean un problema.

En Airclos pueden realizar diferentes trabajos. Una de las alternativas más demandadas son los techos de cristal para terrazas o patios. También hay otros sistemas como las cortinas de cristal correderas de diseño minimalista, que permiten una maravillosa vista panorámica. Además, un aspecto muy importante de este mecanismo es que se recupera la apertura total de la estancia con solo deslizar sus hojas.

Otra de las opciones son las ventanas correderas verticales con deslizamiento dentro del mismo eje, las cuales son recomendadas para espacios reducidos. Estas son un cerramiento de tipo guillotina formado por hojas de vidrio grandes. Específicamente, pueden ser de hasta 4 metros de alto y 4 metros de ancho.

Por otra parte, están los techos móviles de vidrio, que son muy solicitados por el sector hostelería para que la clientela pueda disfrutar de las áreas de alojamiento durante cualquier temporada del año, sobre todo de la piscina. Para dar con un lugar más óptimo, se pueden combinar estos techos con cerramientos laterales. A su vez, es importante mencionar que los techos móviles motorizados pueden ser muy útiles para hacer salidas a azoteas planas.

Invertir en cerramientos vale la pena Los cerramientos se consideran una inversión óptima para hacer en restaurantes, cafeterías, hoteles, etc. Las razones son muchas. Una de las principales es que sirven para ampliar espacios, lo que a la vez permite recibir a más clientes cada día.

Con los mencionados sistemas, los locales que están en pisos altos ofrecen la posibilidad de que las personas disfruten del entorno sin correr ningún tipo de riesgo. Además, el cerramiento aporta mucho estilo y sofisticación, ayuda a ahorrar en calefacción y contribuye con la reducción acústica.



