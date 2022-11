Los beneficios de realizar una inversión a largo plazo, por EI2VALUE Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 10:37 h (CET)

Una conocida frase en el mundo financiero afirma que comprar acciones es como tener hijos, «no tengas más de los que puedes cuidar».

Esto se debe a que comenzar a invertir es entrar a un universo complejo que requiere conocimientos, tiempo y energía. En este sentido, el mejor consejo para comenzar es tener confianza y paciencia.

En España existe EI2VALUE, el fondo de inversión de la Sociedad Holding, ESTUDIOS E INVERSIONES DOS S. L. que trabaja con los beneficios de la inversión a largo plazo.

La historia y el reconocimiento de EI2VALUE EI2VALUE cuenta con una amplia experiencia llevando a cabo inversiones estratégicas. En sus más de 80 años de trayectoria, ha lanzado y consolidado marcos como Balay, Ebromotor o Sartopina y, actualmente, asesora al Banco de Alcalá. Además, ha alcanzado una facturación anual superior a 15 millones de euros y brinda trabajo a más de 300 personas.

Su gran prestigio se debe, en parte, a que han incorporaron a Warren Buffet, Francisco García Paramés y Álvaro Guzmán, considerados tres de los mejores gestores del mundo. A su vez, bajo la marca EI2VALUE Property, la administración de este fondo de inversión también gestiona apartamentos y villas de lujo en Londres, Boston, París, Marbella, Mallorca y Estepona, ideales para disfrutar de unas vacaciones en familia en lugares de alto nivel a un precio accesible.

¿Cuál es la propuesta que ofrece EI2VALUE? EI2VALUE genera una rentabilidad positiva a largo plazo. Se basa en la filosofía value investing o inversión en valor, una forma de producir rentabilidad a largo plazo que se basa en una estrategia duradera para lograr la adquisición de valores de calidad a precios bajos. Además, con el tiempo aumenta por encima de los del mercado.

De esta manera, se busca aprovechar las ineficiencias a corto plazo entre precio y valor para intentar maximizar los retornos de las inversiones a largo plazo, minimizando en la medida de lo posible pérdidas permanentes. A su vez, EI2VALUE invierte en compañías de calidad, con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y que están dirigidas por equipos de gestores capaces y honestos, cuyo valor intrínseco no está reflejado en su precio de cotización en la mayoría de los casos.

La forma de invertir que propone EI2VALUE es autónoma. No depende de bancos ni de grandes entidades, por lo cual la independencia de los gestores es total. Sin embargo, en este método de inversión, la paciencia es clave. Como bien expresó Warren Buffett, este fondo trabaja con la premisa de que el tiempo es amigo de los buenos negocios.



