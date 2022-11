El Golem Fest Valencia no entiende de fronteras

Más que nunca el Golem Fest Valencia 2022 rompe las fronteras de los géneros. Aunque es un festival dedicado a la fantasía, el terror y la ciencia ficción, quiere demostrar que casi todo cabe y que los géneros son colindantes y muchas veces unos se nutren de otros.

Por ello, este año, de los 44 participantes, casi la mitad de escritores no entienden de límites como Ismael Martínez Biurrun en los lindes del thriller, el drama y el fantástico; le haremos un homenaje a José María Merino que nos demuestra con sus relatos que la realidad es quebradiza; Espido Freire nos deleitará con la interpretación de un monólogo en el que dudará si es verdad lo que recuerda o es todo, como sucede en las pesadillas, una manera de enfrentarse a lo innombrable; concederemos el Golem de Honor a José Carlos Somoza, considerado uno de los renovadores del misterio en castellano; el realismo más crudo se mezclará con el delirio surreal de la mano de Cristina Sánchez-Andrade, quien convoca certeros aromas del tremendismo de Cela, el realismo mágico de Cunqueiro y el esperpento de Valle-Inclán; la música y la ucronía vendrán acompasadas por Martín Llade; la novela histórica tendrá también cabida a través de Alejandro Ibáñez con una trama en la que pone de relieve el papel determinante que las mujeres han desempeñado a través del tiempo, con una protagonista realmente mágica; el humor hará acto de presencia con la inteligencia creativa de Luis Artigue, en un divertido homenaje al mundo del cómic, al cine y a la narrativa de la imaginación; el folklore español, las regiones de la pena negra lorquiana, de los misterios de la sicalipsis, del duende de voz quebrada y los sonidos oscuros de la copla se entremezclan con lo inquietante e insólito en una antología coordinada por María Zaragoza; además, empeñados en indagar en el dobladillo de la realidad andan el ilustrador Miguel Navias y el escritor Óscar Esquivias, quienes han entrelazado lo sagrado con lo profano y el mito con la historia; por su parte, Miguel Serrano Larraz toca elementos tan sugerentes como los límites de la cordura, la despoblación de las zonas rurales y la indagación en las relaciones entre mujeres de distintas generaciones; incluso la poesía recorrerá lo oscuro y lo gótico con la voz particular de Julio Ángel Olivares.

Contaremos, asimismo, con la presencia de otros muchos más escritores como Daniele Porretta, Valeria Correa, David Roas, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, Juan Miguel Aguilera, Carlos Suchowdski, Marina Tena, Fernanda García Lao, Carlos Pitillas Salvá, Juan De Dios Garduño, Dioni Arroyo, Covadonga González-Pola, Miriam Alonso y Juan Antonio Sanz, Javier Córcoles, Ximo Cerdá, etc.

La primera escritora internacional en el Golem Fest

En esta IV edición contaremos en el Golem Fest Valencia con nuestra primera escritora internacional. Se trata de Cat Rambo (1963), ganadora del premio Nebula, que vive, escribe e imparte clases en algún lugar de Norteamérica, por el pacífico norte. Ha publicado más de doscientos relatos.

Escritora que camina por el lado izquierdo de la carretera, como ardiente feminista, esperando encontrarse algún día con la era post-capitalista. Cree que los seres humanos tienen la responsabilidad de comportarse de forma ética con otros seres. Cree en la paz, la afabilidad y en el trato a la tierra con el amor y el respeto que merece. Cree que las grandes corporaciones son intrínsecamente antihumanas y corruptas, y que su participación en la política es un paso dado en muy mala dirección. Está convencida de que el arte tiene el poder de cambiar mentalidades y, por tanto, culturas enteras.

En el Golem Fest Valencia 2022 participará el sábado 26 de noviembre a las 18:40 en una charla sobre La importancia de los Premios junto a Marina Tena Tena (Premio Ignotus por Brujas de arena. Insólita).

Cat Rambo nos hablará sobre su libro de relatos La mecánica secreta del mundo (La máquina que hace PING!), antología en la que se incluye el relato con el que la autora ha ganado el premio Nebula. La herencia envenenada que, tras dedicar toda su vida a realizar espectáculos de magia, le deja una abuela a su nieta. Un planeta habitado por personas hechas de porcelana. Pequeños electrodomésticos que cobran vida. Un escalofriante juego basado en una curiosa inmortalidad. Las elecciones a la presidencia de la comunidad de vecinos de una urbanización habitada por dioses y seres fantásticos. Hadas mecánicas. Sirenas creadas genéticamente. Extrañas clonaciones, trasplantes de personalidad y recuerdos.

A través de todos estos escenarios y personajes, Cat Rambo profundiza en las relaciones humanas, en los dolores que tantas veces provocan y en las diferentes formas de enfrentarlos.

Gustavo Martín Garzo inaugurará el Golem Fest Valencia 2022

Tenemos la gran satisfacción de anunciar que Gustavo Martín Garzo, uno de los más prestigiosos escritores de la literatura española contemporánea, inaugurará el jueves 24 de noviembre a las 19:00 la IV edición del Golem Fest Valencia 2022 en el Auditorio Joan Plaça del Jardín Botánico.

Prolífero escritor tanto en narrativa de adultos como en juvenil e infantil, ha recibido entre otros premios el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Miguel Delibes, el Premio Nadal o el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

Caracterizan sus obras las referencias a temas mitológicos, bíblicos, leyendas y cuentos tradicionales y su inspiración en el universo femenino, pero también, en muchas ocasiones, ese toque de fantasía particular.

En su reciente publicación, El país de los niños perdidos (Siruela),nos hace pensar que no debemos mantener separado el mundo real del de la fantasía. La realidad necesita de la fantasía para volverse deseable; la fantasía de lo real para poderse compartir con las personas que amamos. Un libro recomendable para jóvenes desde 12 años a adultos de todas las edades. Y es que la buena literatura no tiene edad.

Golem de Honor a José Carlos Somoza

José Carlos Somoza recibirá el Golem de Honor en esta su IV edición del Golem Fest el sábado 26 de noviembre a las 19:20 tras presentar su última novela publicada.

Escritor nacido en La Habana (1959),está considerado uno de los renovadores de la literatura de misterio en castellano. Ha publicado, entre otras, las novelas Silencio de Blanca (premio La Sonrisa Vertical 1996), Dafne desvanecida (finalista del Nadal 2000), La caverna de las ideas (premio Gold Dagger 2002 a la mejor novela de suspense en Inglaterra), Clara y la penumbra (premio Fernando Lara 2001, premio Dashiell Hammett 2002), La dama número trece (2003, llevada al cine por el director Jaume Balagueró), La caja de marfil (2004), Zigzag (2006, finalista del John W. Campbell Memorial en EE.UU.), La llave del abismo (2008, premio Ciudad de Torrevieja), El cebo (2010), Tetrammeron (2012) y Estudio en negro (Espasa, 2019). También es autor de cuentos y teatro radiofónico (Langostas, 1994) y escénico (Miguel Will, 1997, premio Cervantes de Teatro). Su obra ha sido traducida a más de treinta idiomas.

En el Golem Fest hablaremos de su novela El signo de los diez (Espasa), un thriller victoriano que funciona como un perverso y fatal mecanismo de relojería.

Inglaterra, 1882: un mundo donde los teatros han tomado una forma perversa, los locos y ciegos pueden descubrir la verdad y los sueños pueden matar.

Con El signo de los Diez, segunda entrega de la Trilogía del Señor X, José Carlos Somoza nos vuelve a sumergir en la imaginería de fantásticas y morbosos espectáculos teatrales y los escenarios victorianos que descubrimos en Estudio en negro. De la mano del Señor X, logradísimo trasunto de Sherlock Holmes, y de Lewis Carroll, toma forma una intriga impecable donde campan la crueldad y el vicio, la vulnerabilidad de sus protagonistas, la manipulación y la insaciable ansia de poder que no se detiene ante ningún crimen. Una novela para devorar.

Novedades Golem Fest Valencia 2022

Este año el Golem Fest cuenta con algunas novedades: en esta ocasión, el cartel ha sido diseñado por el ilustrador valenciano MacDiego; se ha convocado el I Concurso de Relato Corto, que, aunque con muy poco margen de tiempo para participar, se han recibido 37 relatos; habrá maquillaje y caracterización del personaje Nosferatu gracias a la colaboración de alumnos del IES la Patacona de Alboraia, para celebrar el centenario de esta película emblemática;y contaremos con tres noches de rutas guiadas (desde el jueves 24 al sábado 26 a las 22:00) con CaminArt con las que podremos conocer la Valencia más siniestra y sobrenatural (ver información en nuestra web); así como nuevos formatos entre lo real y la ficción (podcast y urbex).

Exposición de Iván MIEDHO

En el apartado de arte tenemos la suerte de contar con la participación del artista Iván MIEDHO, que nos trae a Valencia la exposición titulada Somoza, damas y musas, una recopilación de las obras más emblemáticas de la serie Art of Somoza, que podremos visitar en la Biblioteca Eduard Escalante (Abastos), en la calle de Alberique 18, desde el viernes 25 de noviembre, que se llevará a cabo su inauguración a las 13:00 con la presencia del artista y del escritor José Carlos Somoza, hasta el viernes 16 de diciembre.

Iván M.I.E.D.H.O., es considerado uno de los artistas destacados del panorama underground español. Su imagen y su obra pictórica se complementan realizando una reflexión sobre la publicidad y la era digital. Iván M.I.E.D.H.O trabaja y ha colaborado con personalidades del mundo cultural y del espectáculo, cómo José Carlos Somoza, Megan Maxwell, Amarna Miller o Inmaculada Salomón, primera bailarina del BNE. Ha realizado múltiples exposiciones en lugares emblemáticos como el Matadero de Madrid, el Museo de artes y tradiciones populares, el Ateneo de Madrid o en la Galería de arte Frida Kahlo de México. Su obra está en colecciones privadas de EE. UU, Alemania y España.

En el ámbito de la literatura ha escrito los libros Musas y Courageless, además de participar como coautor en distintas publicaciones artísticas. Sobre su trabajo también se han publicado dos libros titulados Ensayos sobre MIEDHO y Miedho: Mind Industrial of Echo and Disorder Hate and Obsessive. Crítica nacional e internacional arropan el trabajo del artista y medios como El País, El Mundo o La Razón recogen su trabajo en sus páginas.

NEO ART SOMOZA

El universo de José Carlos Somoza en pintura y fotografía.

Neo Art of Somoza es un trabajo que vuelve a unir a dos grandes creadores: José Carlos Somoza como escritor e Iván M.I.E.D.H.O. como artista visual. Neo Art of Somoza es una colección de arte, una serie de obras pictóricas inspiradas en el mundo de las novelas de Somoza. Iván M.I.E.D.H.O. mezcla, distorsiona y difumina fronteras para unir y crear un universo nuevo impregnado de la oscuridad somociana. Sin embargo, las obras no se cierran en ningún contexto en particular, todo lo contrario, se abren a un mundo en donde cabe la interpretación y reclama la implicación del espectador.

En esta exposición nos encontraremos con pinturas que se inspiran en La dama número 13, Clara y la penumbra y El cebo. Pero además también podremos ver nuevos proyectos como algunas páginas de los cómics de La llave del abismo o La dama número 13. Un compendio que culmina con nuevas pinturas basadas en la saga del Señor X y que se presentarán por primera vez y en exclusiva en Golem Fest 2022. En este fantástico repertorio también han colaborado distintas personalidades del mundo cultural como Inmaculada Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional de España, o la actriz y comunicadora Amarna Miller.

Talleres de escritura gratuitos

Seguimos ofreciendo diversos talleres de escritura gratuitos, entre ellos: El vampiro. Recorrido y creación, que impartirá Miriam Alonso el jueves 24 de 16:00 a 17:30 en la Biblioteca Eduard Escalante (Abastos) en la C. de Alberique, 18; y ¿Cómo se escriben personajes de carne y hueso?, que impartirá Valeria Correa el viernes 25 de 16:00 a 17:30 en la Biblioteca Joaquim Martí i Gadea (Na Rovella) en la Avd. del Alcalde Gisbert Rico, 20; con un aforo de 20 plazas en cada caso.

La concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia, Maite Ibáñez, ha subrayado que es "un placer volver a colaborar con el festival Golem Fest, a través de las bibliotecas municipales, acogiendo talleres de escritura en la biblioteca Eduard Escalante (Abastos) en el barrio de Arrancapins, y en la biblioteca Joaquim Martí i Gadea, de Na Rovella". De esta manera, ha dicho, "sumamos estos espacios culturales al festival, para acercar a los escritores y sus obras a la ciudadanía, así como fomentar el hábito lector".

El corto ‘665’ de Juan de Dios Garduño en el Golem Fest

Este año volvemos a contar con un audiovisual en el Golem Fest Valencia; tendremos ocasión de visionar el laureado corto ‘665’ que ha dirigido Juan de Dios Garduño y que se presentará, media hora antes de lo previsto en el programa, el sábado 26 a las 16:00 con la presencia de su director. Aprovecharemos también su estancia en Valencia para hablar de su novela recién publicada Aquel dulce otoño del apocalipsis (Apache Libros), quizá la novela más gamberra que se ha publicado este año, que presentará José Carlos Somoza.

Audiovisual, monólogo y dramatización, arte, ilustración, literatura, charlas, entrevistas, caracterización, rutas nocturnas… En definitiva, las disciplinas se entrelazarán en el Golem Fest Valencia 2022 intentando acortar límites convencionales.

Seguimos contando con grandes ayudas

El Golem Fest Valencia sigue contando con la colaboración de la Generalitat Valenciana, con la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento, con la Universidad de Valencia y con el Jardín Botánico; así como con el Grupo Dacsa.

Gracias a todas estas entidades públicas y empresas privadas, el Golem Fest Valencia puede llevarse a cabo. Muchas gracias a todos ellos.