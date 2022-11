BWD potencia las herramientas internamente para una mayor productividad y eficacia Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 11:51 h (CET)

Mejorar procesos de la mano de la tecnología es una de las metas de gestión que la mayoría de las empresas persigue.

Este objetivo adquirió relevancia con el incremento acelerado del teletrabajo, sobre todo porque las empresas necesitaban aumentar la productividad, a pesar de que sus empleados no se encontraban trabajando en sus instalaciones. Para conseguirlo, debían implementar soluciones que involucraran herramientas de gestión para facilitar el trabajo fuera de la empresa.

Es por esto que BWD diseñó un completo servicio de gestión de la información de 360°, de manera que los empleados de cualquier compañía pudiesen acceder a dinámicas de teletrabajo con BWD, sin ningún tipo de inconveniente para el óptimo desarrollo de su labor.

Cambiar las herramientas ya existentes Esta compañía busca que las empresas reconozcan las cualidades de las herramientas que ya tienen, con el objetivo de gestionar de manera más eficiente su uso. Esto implica que las empresas no tengan que invertir otra vez en tecnologías, evitando costes innecesarios que podrían afectar negativamente el panorama financiero de las organizaciones. La consultoría busca establecer estrategias de gestión basadas en la digitalización de las empresas, amplificando el uso de los recursos existentes. Partiendo de esta premisa, es posible implementar flujos de trabajo integrados que se adapten a las características de los recursos a través de proyectos BPM que permitan la construcción de un workflow que abarque una amplia gama de procesos. Con este servicio, BWD espera que las empresas potencien y saquen provecho de sus propias herramientas para alcanzar los índices de crecimiento y productividad que se han propuesto a la hora de mantener su operación.

La consultoría también busca crear planes de robotización de obligaciones organizacionales, con el objetivo de minimizar los procesos repetitivos y que una enorme cantidad de tiempo para su realización. La suma de todas estas estrategias permite que el teletrabajo con BWD pueda desarrollarse de una manera más fluida, ya que reducen la intervención humana en ciertas tareas y abogan por una gestión de la información que se encuentre siempre a la mano de los trabajadores.

¿Qué otros servicios ofrece la consultoría? La consultoría también puede contratarse para mejorar otros procesos dentro de la compañía tales como la gestión de la correspondencia, el tratamiento de cuentas y facturación, la gestión financiera y administrativa, entre otros. BWD ha trabajado en la optimización de procesos con empresas como el Grupo Piñero, Parfois, Clínica Santa Bárbara, Metro do Porto, entre otras organizaciones de España y Portugal. Con este servicio, BWD espera que cada vez más organizaciones se atrevan a cambiar sus procesos, de manera que mejoren su flujo de trabajo y alcancen sus metas de productividad.



