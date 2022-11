Escanciano & Asociados Abogados. Especialistas en Contratación Pública desde hace más de 30 años. Emprendedores de Hoy

La Contratación Pública desempeña cada año un papel fundamental en la economía de las empresas. Los complejos procedimientos a los que se encuentran sujetos los contratos públicos exigen la intervención de especialistas en la materia capaces de aportar ciertas garantías de éxito. No en vano, la Contratación Pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España.

Resulta imprescindible contar con abogados de Contratación Pública especialistas y con experiencia en materia al tratarse de una disciplina puramente técnica, que presenta una importante dificultad jurídica.

El trabajo de Escanciano & Asociados se centra en exclusiva en los aspectos jurídicos relacionados con la licitación pública. Es gracias a esta dedicación exclusiva en esta parte del Derecho Administrativo, lo que les permite alcanzar un alto nivel de calidad y de excelencia en el servicio.

Experiencia: los miembros del equipo combinan la experiencia en el sector privado obtenida en las principales empresas del sector servicios, con la experiencia en el ámbito público, lo cual ofrece un gran valor añadido en la prestación de sus servicios profesionales.

Calidad y dedicación personalizada: Escanciano & Asociados no es despacho multiservicios ni multinacional, sino que su dimensión es la adecuada para dar un servicio personal a sus clientes, lo que les permite adaptarse a las necesidades de sus clientes, desarrollando en muchos casos una labor de artesanía jurídica

Especialización: entre los miembros del despacho, se encuentran profesionales que compatibilizan las tareas del despacho con la formación especializada, la docencia universitaria y la investigación científica, lo cual aporta una permanente actualización y especialización del despacho al más alto nivel.

Escanciano & Asociados Abogados pone a disposición una amplia y dilatada experiencia en la preparación y redacción del recurso especial en materia de contratación en todo el territorio nacional.

Estudian y analizan la viabilidad de la interposición de los recursos especiales en materia de contratación y de las reclamaciones en materia de contratación (Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores).

Preparan y redactan los Recursos Especiales y Reclamaciones en materia de contratación, así como los escritos de alegaciones en el marco de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública.

Los licitadores o aquellos que estén pensando en presentarse a una licitación pública, y creen que se encuentran ante una situación contraria a sus intereses empresariales o profesionales en el marco de una licitación, pueden contactar con ellos. Están a su disposición en Abogado Contratación Pública | Proceso de licitación (en su página web).

Algo más a tener en cuenta, es que el asesoramiento y la asistencia no termina con la licitación y adjudicación del contrato, y es que tanto la vida del contrato como su ejecución hacen necesario un asesoramiento permanente. Además, desde Escanciano & Asociados abogados, se presta de igual modo asistencia en lo que denominan la “optimización jurídica de los contratos”, asesorando a los contratistas en actualizaciones y revisiones de precios; desequilibrios económicos- financieros; detracciones; penalizaciones contractuales y reclamaciones de principal e intereses de demora… por lo que, a los que ya sean contratistas también pueden ofrecerle sus servicios.

Entre los clientes de Escanciano & Asociados se encuentran, además de organismos públicos, empresas de ámbito nacional de servicios, mantenimiento, transporte sanitario, constructoras de infraestructuras, obras públicas e inmobiliarias que prestan sus servicios en las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales).



