Guía para elegir el jamonero más adecuado para esta navidad Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 11:03 h (CET)

Uno de los productos más destacados de la gastronomía española y suele estar presente en todo tipo de celebraciones es el jamón. Con el fin de disfrutar de un buen corte, es imprescindible poner atención no solo a su calidad, sino también a las herramientas necesarias para cortarlo.

Para cortar jamones o paletas, es fundamental contar con una buena sujeción y utilizar soportes jamoneros estables como los que ofrece la fábrica Maestros Jamoneros, una empresa familiar con más de veinte años de experiencia en el sector.

¿Cómo elegir el jamonero adecuado? Un soporte jamonero es un instrumento empleado para sujetar el jamón y poder cortarlo de forma segura y con facilidad. En la actualidad, hay una amplia variedad disponible en el mercado, no obstante, cada jamonero cuenta con sus propias características, las cuales es necesario tener en cuenta antes escoger el ideal para el hogar o para uso profesional.

Modelo básico: destinado para aquellas personas que no suelen comprar jamones o paletas durante el año, ya que sirve para darle un uso esporádico. Este modelo está disponible en acero cromado y la base es de fibra hidrófuga.

Jamonero superior, giratorio: ideal para el hogar, cuenta con un cabezal giratorio versátil, firme y manejable que facilita el corte y ofrece una perfecta estabilidad a la hora de realizar el corte. Gracias a su función giratoria, es posible dar la vuelta a la pieza, sin tener que sacarla del soporte.

Su estructura es de acero cromado y la zona en contacto directo con el jamón es de acero inoxidable alimentario. Su consistente base de fibra hidrófuga (DM) con lacado de doble capa permite una mayor durabilidad, a diferencia de las antiguas bases de madera que se agrietaban a causa de la humedad y las altas temperaturas de las cocinas.

Para alcanzar una perfecta sujeción, se ha equipado su base con cuatro patas antideslizantes de silicona.

Jamonero semiprofesional, giratorio y basculante: es similar al superior, pero con una función más, la basculante.

La función basculante facilita el corte gracias a su mecanismo central, el cual permite oscilar la pieza para encontrar la posición más cómoda y precisa para quien vaya a cortarla.

La estructura y la base tienen las mismas características que las del Jamonero Superior, con la diferencia de que en este modelo, se añade la función basculante.

Su uso es recomendado tanto para el hogar como para profesionales de hostelería.

Un aspecto sobresaliente del jamonero semiprofesional de Maestros Jamoneros es que tienen disponible un diseño oficial del Real Madrid para obsequiar a un auténtico madridista en fechas especiales como aniversarios o cumpleaños y, en próximas ediciones, se ampliará a más equipos.

Jamonero profesional, giratorio y basculante:las características de este modelo son las mismas que las del Semiprofesional, exceptuando el material de la estructura, que en este caso es todo en acero inoxidable alimentario.

Todos estos jamoneros están testados para jamones y paletas de 12 kg, ya que son muy estables, firmes y seguros con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente o inconveniente.

Un lugar en el que encontrar jamoneros de calidad En la página web de Maestros Jamoneros, es posible adquirir cualquiera de los jamoneros a precios asequibles. Una vez seleccionado el producto deseado, la empresa lo envía a cualquier punto de España en un plazo de 24 a de 72 horas y también realiza envíos a otros países europeos.

Los gastos de envío son gratuitos en pedidos superiores a 45 € a cualquier dirección de España Peninsular. Mientras que para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla será gratuito a partir de pedidos superiores a 120 €. De igual modo, en el sitio web hay disponibles diversos medios de contacto para consultas e información.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nueva crema con AHA regeneradora de Ydroa Securitas Direct participa en la VI Edición de JOBMadrid como empresa de referencia en la contratación y gestión de Talento Junior Recuperación de carrito y optimización onsite de cara a las campañas navideñas, con Blueknow Guía para elegir el jamonero más adecuado para esta navidad Carlos Olmos, el entrenador personal de Zaragoza y toda España