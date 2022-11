Men Solutions ofrece diversos tratamientos innovadores para la disfunción eréctil Emprendedores de Hoy

Durante mucho tiempo, la impotencia masculina ha sido objeto de investigación en la medicina y, actualmente, gracias a esto, se emplean métodos de gran efectividad para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Aunque las causas son diversas y los tratamientos variados, se puede asegurar que para cada caso existe una solución determinada. En este caso, Men Solutions es una clínica que ofrece una gran variedad de tratamientos para esta patología, de la mano de un equipo compuesto por médicos altamente cualificados.

Los tratamientos no invasivos de Men Solutions para la disfunción eréctil Men Solutions es una clínica que se ocupa de los tratamientos sexuales masculinos, la cual proporciona una gran variedad de servicios innovadores del sector para el cuidado de los problemas más comunes en la salud sexual de los hombres. En especial, sus profesionales se enfocan en la disfunción eréctil, debido al alto porcentaje de pacientes que acuden a sus centros de salud, buscando una solución efectiva. Para tratar este problema se utilizan soluciones no invasivas, entre las que destaca la terapia de ondas de choque. Esta consiste en la transmisión de ondas de choque de alta frecuencia y baja energía en el área genital, donde se encuentran los cuerpos cavernosos y la próstata. Este tratamiento crea nuevos vasos sanguíneos y tejido eréctil.

El otro método es la terapia de láser de alta intensidad, la cual es altamente efectiva y con resultados asegurados desde la primera sesión.

Por último, el PRP o plasma rico en plaquetas es la solución no invasiva más innovadora de la cínica, que permite regenerar los tejidos del miembro viril a partir de los factores de crecimiento que se encuentran en sus propias plaquetas.

Prótesis de pene: un tratamiento para la disfunción muy efectivo Las opciones anteriores están indicadas para el tratamiento de la disfunción leve o como método preventivo. Sin embargo, en casos severos es más efectivo y recomendado utilizar un tratamiento de cirugía de prótesis de pene, por su alta efectividad y mejores resultados. La prótesis consiste en la inserción de dos cilindros en el cuerpo cavernoso del miembro y una bomba hidráulica en el escroto. Al pulsar dos veces esta bomba, los cilindros se expanden y se obtiene la erección. Este y todos los tratamientos son realizados por el grupo de cirujanos especialistas de la clínica que, además, cuenta con un avanzado equipo técnico y profesional, incluyendo un laboratorio donde realizan las pruebas necesarias a los pacientes. Aunque los pacientes de Men Solutions tienen entre 45 y 55 años de edad, no se limitan a ello y presentan soluciones efectivas para otros problemas de disfunción sexual, como la eyaculación precoz.

En Men Solutions, disponen de un excelente equipo médico y de herramientas avanzadas para tratar los problemas de disfunción masculina. Con todo esto, los doctores buscan devolver a sus pacientes la plenitud de su capacidad viril, que les permita disfrutar de relaciones íntimas placenteras.



