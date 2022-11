Motivos y soluciones de la sequedad vaginal, por la Dra. Marta Recio Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 13:28 h (CET)

A pesar de que es común relacionar la sequedad vaginal con la menopausia, no siempre es consecuencia de un problema exclusivo de esta etapa.

De hecho, más de la mitad de las mujeres que padecen este trastorno tienen menos de 50 años de edad. Los síntomas más frecuentes son la sensación de ardor en la zona íntima, irritación y picores, así como dolor al mantener relaciones. Afortunadamente, este padecimiento tiene solución y buscar ayuda profesional a tiempo es esencial para evitar complicaciones y reducir el riesgo de sufrir infecciones.

En este contexto, la Dra. Marta Recio, explica cómo los tratamientos de ginecología regenerativa sirven para ayudar a mejorar el bienestar íntimo de la mujer, mediante la utilización de aparatología de última generación y técnicas innovadoras del sector.

Las causas de la sequedad vaginal La falta de lubricación es la molestia más frecuente en la zona íntima. Esta se produce debido a la disminución de la cantidad de estrógenos. Se trata de una hormona femenina que ayuda a mantener el tejido húmedo, aportando elasticidad y acidez.

Sin embargo, pueden ocurrir diversas causas que disminuyan la producción de esta hormona. Entre las más comunes se encuentran la entrada al periodo de perimenopausia y la menopausia, así como el consumo de pastillas anticonceptivas o antihistamínicos.

Algunas mujeres también pueden presentar sequedad durante el periodo de lactancia o debido a desequilibrios hormonales provocados por el estrés o por controles deficientes de la glucosa sanguínea, en el caso de mujeres con diabetes. No hay que dejar de lado la sequedad que puede producir el liquen esclero-atrófico, causa poco conocida y con graves secuelas para la calidad de vida de la mujer.

Aunque existe una gran variedad de tratamientos para tratar la sequedad, automedicarse no es lo más recomendable. «Es importante consultar con un especialista para que realice una evaluación adecuada, ya que podría enmascarar un verdadero problema de salud», afirma la Doctora Recio.

Ginecología regenerativa: una de las mejores soluciones para tratar la sequedad Con el objetivo de ofrecer la solución a los problemas en la salud íntima de la mujer, nace la ginecología regenerativa. Se trata de una serie de técnicas que buscan regenerar del tejido femenino que ha sido dañado o envejecido, gracias a la aplicación de tratamientos bioestimulantes.

La aplicación de estos tratamientos resultada eficaz para atender todo tipo de patologías urinarias y de la zona íntima de la mujer. «La aplicación de técnicas como la radiofrecuencia, el láser vaginal CO₂, tratamientos con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, o la carboxiterapia, permiten recuperar la hidratación y el colágeno natural del tejido genital y pélvico de la mujer», comenta la Dra. Recio. También tratamientos innovadores, como las células madre de la grasa o los exoxomas están teniendo un éxito maravilloso.

Pero lo más importante, la Doctora Marta Recio recalca lo esencial del abordaje íntegro de los problemas de bienestar íntimo, no solo con una valoración ginecológica, sino del suelo pélvico y la sexualidad, y siempre teniendo en cuenta todos los factores hormonales, nutricionales y suplementación específica necesaria, y siempre con una atención cercana y respetuosa hacia la mujer y su situación personal.

Además, recuerda la importancia de no normalizar los problemas de bienestar íntimo.

Las mujeres interesadas en solicitar una consulta con la Dra. Marta Recio tienen la posibilidad de ingresar a su página web y reservar una cita presencial en su consultorio ubicado en Ibiza y en Madrid. También pueden solicitar una consulta online, donde asesora a pacientes de cualquier parte de España.



