Nuevas metodologías para aprender inglés online con Aula Inglés Academy Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 13:05 h (CET)

El sector educativo ha sufrido grandes cambios debido al avance de la tecnología y del mundo digital. Esto incluye el estudio de idiomas, ya que cada vez son más los estudiantes universitarios, opositores y profesionales que optan por aprender de forma online.

Las razones de esto son muchas, como por ejemplo la libertad de estudiar desde cualquier lugar sin un horario establecido y el poder aprender un idioma al propio ritmo y sin presión.

Aula Inglés Academy forma parte de este nuevo mundo del estudio de idiomas con su plataforma exclusiva para preparar online el título de inglés Aptis, así como otros certificados oficiales para acreditar B1, B2 o C1 de inglés.

¿Cuáles son las 3 principales ventajas de aprender inglés con una plataforma virtual? La posibilidad de estudiar sin horarios es una de las mayores ventajas de aprender inglés online, especialmente para los estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. La razón de ello es que estos no siempre tienen el tiempo suficiente para asistir a clases, ya sean presenciales u online con profesor en directo. O para mantener un ritmo de estudio constante en determinados horarios.

Organizarse. Puede ser que un día el alumno quiera dedicar 4 horas a estudiar y luego desconectar una semana. No es necesario que todos sigan el ritmo de una clase, cada una hace el examen cuando se siente listo. El estudiante elige cuándo empezar y cuándo terminar el curso.

Interactividad total. En clase, muchas veces se pierde mucho tiempo en corregir ejercicios. Este tipo de plataformas lo que te permite es la autocorrección de gran parte de ellos, con lo que se ahorra mucho tiempo, además de que se va midiendo la progresión del alumno en diferentes componentes.

Aprender inglés online con plataformas de autoestudio Es importante que la plataforma cuente con el apoyo de tutores para preguntar dudas y combine la teoría a través de vídeos o PDF, con la realización de los ejercicios prácticos que ayuden a consolidar conocimientos y a poner a prueba el aprendizaje del alumno. Al estar el material grabado, también permite que los precios de estos programas sean mucho más económicos.

En las aplicaciones de autoestudio, también juega un rol importante la gamificación, la cual consiste en el uso de técnicas y mecánicas extraídas de los videojuegos para generar mayor motivación. Preparar un examen oficial al ritmo de cada uno y conciliando con la vida profesional o personal, desde cualquier sitio con conexión a internet, móvil, tablet u ordenador, ahora es posible. Ya no hay excusas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.