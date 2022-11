¿Cuáles son las últimas tendencias de negocio entre los empresarios que quieren emprender? Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 11:42 h (CET)

Una serie de emprendimientos que se encuentran en una etapa de auge están siendo delineados por el uso de tecnologías innovadoras, el contexto actual y los nuevos hábitos de consumo.

En este sentido, cada vez más inversores se están volcando en un negocio emprendedor como la apertura de espacios de coworking, la instalación de clubes de fumadores o la adquisición de apartamentos para alquileres turísticos.

En particular, los nuevos modelos de espacios de trabajo continúan al alza: durante 2021, el crecimiento del sector coworking fue del 40 %, según un informe realizado por CoWorking Spain. Se trata de una modalidad que agrada a los trabajadores y también favorece a las empresas, que ven reducidos sus costes. Si bien en España la mayor parte de estos espacios se encuentran en Madrid o Barcelona, actualmente las oficinas de coworking se están expandiendo por todo el país.

Además de evitar contratos de alquiler y múltiples gastos de mantenimiento, las empresas encuentran que de esta manera contribuyen con el medioambiente, ya que sus trabajadores no deben viajar a diario en su vehículo personal a las instalaciones de la compañía.

Invertir en apartamentos turísticos es una opción buscada por pequeños inversores Otro de los negocios que actualmente es tendencia es la inversión en apartamentos turísticos para alquilar a través de plataformas como Airbnb o Booking, entre otras. Además, cada vez más turistas prefieren esta modalidad de alquiler frente a los hoteles tradicionales.

A su vez, los inversores en un negocio emprendedor de este tipo encuentran mayor rentabilidad si llevan la gestión del mismo. Asimismo, disponen de flexibilidad para ocupar el piso si es que en algún momento lo necesitan y, por otra parte, se pueden reservar la posibilidad de un alquiler tradicional y a largo plazo si por algún motivo decrece la actividad turística.

Las posibilidades de inversión de los clubes de fumadores Otro sector que ofrece múltiples posibilidades de inversión es el del cannabis. El consumo de esta planta se ha popularizado tanto de manera medicinal como recreativa. Los que eligen esta última opción pueden recurrir a los clubes de fumadores, que en España son espacios legales para llevar a cabo esta actividad. Estos espacios están restringidos para los menores de 18 años y no son públicos ni abiertos, ya que para entrar se necesita una membresía. Por otra parte, el Tribunal Supremo español ha ratificado en distintas ocasiones la legalidad de estos espacios.

Ahora bien, para poder abrir un espacio de este tipo legalmente es necesario contar con una serie de licencias y permisos. Lo mismo sucede con las oficinas de coworking y los apartamentos de alquileres turísticos.

A través de projectum.es es posible conseguir licencias de apertura para un negocio emprendedor de estas características. Además, esta plataforma ofrece la posibilidad de generar al instante distintos presupuestos de proyectos técnicos de arquitectura e ingeniería que pueden ser necesarios para poner en marcha estos negocios.



