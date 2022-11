​El Picken Claret domina al Adareva en casa para sumar su cuarto triunfo (54-49) Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Femenina Challenge, disputado en el Pabellón Universidad de Valencia Loida Cabeza

lunes, 14 de noviembre de 2022, 10:45 h (CET)

El club valenciano se impuso con facilidad, teniendo como referencia anotadora a Areanna Combs. La jornada 9 de la Liga Femenina Challenge ha enfrentado al Picken Claret con el Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife. El Pabellón Universidad de Valencia acogió un partido caracterizado por el dominio de las locales, que fueron capaces de mantenerse por delante a lo largo de todo el partido y no darle tregua al bloque canario. Bajo el liderazgo de Areanna Combs, sin olvidar la polivalencia en el juego interior de Marta Rabassa y Liga Vente, el equipo valenciano obtuvo una ventaja de +5 puntos para certificar su cuarta victoria del curso.

El encuentro empezó con una canasta de Julie Dacosta, seguida de otra protagonizada por Areanna Combs. Imponiendo un elevado ritmo de juego, el cuadro dirigido por Carles Martínez marcó las primeras diferencias en el marcador (8-4). Tras unos instantes caracterizados por el desacierto entre ambos planteles, el combinado amarillo consiguió empatar a 8 puntos gracias a las acciones de María Luque y Julie Dacosta. Sin embargo, las locales reaccionaron con rapidez para evitar que le superasen. Una falta personal de Lucía Leal condujo hasta la línea de tiros libres a Areanna Combs, que aprovechó la oportunidad para sumar dos puntos. Después de una canasta de la mano de Zayn Arden, Julie Dacosta contraatacó con un lanzamiento de dos y un tiro libre (12-11).

En el segundo acto, aparecieron Alba Peña y Sendy Basáez para ayudar a nivel ofensivo. No obstante, Areanna Combs igualó la renta a 16 puntos y obligó al técnico Antonio Cañamero a detener el juego a falta de 05:58 minutos. De nuevo sobre el parqué, un triple de Cristina Villamor se ganó los aplausos de la afición presente en las gradas (19-16). Los tiros libres de Areanna Combs junto a una anotación de Liga Vente aventajaron al Picken Claret con +7 puntos. En este contexto, la dupla Alba Peña - Celia Fiorotto demostraron su buena puntería para recortar la diferencia a 3. En los minutos posteriores se produjo un intenso intercambio de canastas que resultó favorable a las valencianas, que acabaron poniendo la cifra de 30-23 en el electrónico para marcharse con comodidad al descanso. Hasta entonces, la jugadora más destacada era Areanna Combs con 14 puntos y 4 rebotes.

Tras el paso por los vestuarios, el choque siguió la misma tónica que en los períodos anteriores. El Picken Claret estaba centrado en ampliar su ventaja, para lo que intensificaba su ataque. Llegados a este punto, Alba Peña dio un paso al frente para salir al rescate de las suyas: dos triples junto a los tiros libres de la escolta tinerfeña pusieron el luminoso a 36-35 puntos. A pesar de que las visitantes perfeccionaron su juego y ajustaron su defensa, las locales respondieron con prontitud teniendo como principal referencia a Cristina Villamor. De esta forma, el bando valenciano logró seguir arriba para afrontar el decisivo último cuarto (43-41).

En el período final, la puntería de Areanna Combs y Camila Martínez pasaron factura a la escuadra tinerfeña (48-41). A pesar de los tiempos muertos solicitados por el entrenador tinerfeño, solamente Julie Dacosta era capaz de llegar al tablero de forma exitosa. El Picken Claret no bajaba los brazos y mantenían su acierto en anotación para alcanzar la barrera de los 50 puntos. Los esfuerzos de las canarias por remontar fueron en vano, sirviendo únicamente para maquillar el resultado. Areanna Combs fue la encargada de sentenciar el marcador desde la línea de tiros libres, haciendo que este reflejase la cifra final de 54-49 puntos.

La jugadora que más sobresalió fue Julie Dacosta, quien estuvo sobre la pista 38:11 minutos. Firmó un total de 16 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias para una valoración de 25 tantos. También destacó Areanna Combs con 20 puntos y 9 rebotes para alcanzar un crédito de valoración de 24 puntos.

El próximo reto del Adareva tendrá lugar el próximo 19 de noviembre ante el Club Joventut Badalona; mientras que el Picken Claret medirá sus fuerzas ese mismo día ante el Celta Zorka Recalvi.

FICHA TÉCNICA:

Picken Claret (54): Stephanie Caroline (0), Marta Rabassa (0), Paula García (0), Cristina Villamor (8), Areanna Combs (20), Lucía García (-), Camila Martínez (10), Gloria Argente (0), Marina Bleda (0), Liga Vente (14) y Zayn Arden (2).

Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife (49): Sendy Basáez (9), Noelia Ibañez (0), María Luque (2), Alba Peña (15), Julie Dacosta (16), Celia Fiorotto (7), Alessia Contino (0), Lucía Leal (0), Tania González (0) Andrea Naranjo (0) y Ainhoa Negrín (-).

Parciales: (12-11), (18-12), (13-18) y (11-8).

Árbitros: Jesús Marín Abad y Yeray Romero Matute.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Femenina Challenge, disputado en el Pabellón Universidad de Valencia.

Curiosidades: El Picken Claret se reencontró con su exjugadora Celia Fiorotto. La internacional argentina formó parte del cuadro valenciano la pasada temporada 2021/22. Disputó un total de 22 encuentros pertenecientes a la liga regular, firmando un promedio de 11.2 puntos, 9.8 rebotes y 1.6 asistencias para obtener una valoración de14.7 tantos.

