​César Aneas aterriza como entrenador en el Clarinos Tenerife

Tras la destitución de Claudio García como responsable del primer conjunto del Clarinos Tenerife, el club morado ha anunciado la incorporación de César Aneas para ejercer de entrenador de la plantilla que milita en la Liga Femenina Endesa.



Durante la jornada de ayer, César Aneas fue presentado en un acto que tuvo como escenario el Pabellón Insular Santiago Martín. Cabe destacar que al evento no acudió ningún representante de la directiva para explicar la situación que se está viviendo.

El entrenador catalán comenzó su comparecencia admitiendo que contó con otras ofertas de entidades deportivas. “Tuve otras propuestas para volver a entrenar, pero entendí por las conversaciones que tuve tanto con mi agente como con el club que mi forma de ser y de entender el baloncesto podía encajar con la plantilla. Me gusta el proyecto, me gusta la isla y creo que podemos sacarle rendimiento al equipo”, manifiesta César Aneas.

Centrándose en la configuración del combinado, señala: “La plantilla tiene muy buenas jugadoras, con características que se amoldan muy bien a lo que yo pienso. Todos eran buenos ingredientes para tomar la decisión de venir”.

En lo que respecta a la etapa que está afrontando el plantel, recordamos que se sitúa en el último puesto de la tabla clasificatoria, colocándose en la zona de peligro y siendo uno de los aspirantes a descender de categoría. Cuenta con un balance de 1 victoria frente a 5 derrotas.

Ante esta situación, el nuevo técnico señala: “El baloncesto profesional, muchas veces, se mueve por dinámicas. Entiendo que el club lo que busca con mi incorporación es un revulsivo, una persona que pueda cambiar esta tendencia. El objetivo es la salvación, claramente, pero esto es muy largo. Si el domingo ganamos, perfecto, pero si no queda mucha liga y el equipo está convencido de que la afición estará contenta con lo que viene”.

En cuanto a sus expectativas en el club lagunero, explica: “Me gustaría ver un equipo que enganche. El que ha seguido mi trayectoria sabe que mis equipos juegan sencillo, compartiendo balón y con mucho esfuerzo colectivo. Mi idea es que quien venga a ver un partido del Clarinos se lo pase bien, que vea jugadoras que se sientan identificadas con el equipo, que bajen el culo y sean agresivas en defensa y que, en ataque, nos pasemos el balón, seamos generosas… Lograremos ver este equipo. El equipo ha gestionado mal en las derrotas cuando ha venido un mal momento dentro del partido. Tenemos que ser capaces de trabajar la unidad, confiar en la jugadora que tengo al lado, que cada una asuma su rol y, cuando venga ese mal momento, ser capaces de seguir enganchadas al partido y, cuando pase, tendremos nuestras opciones”.

Para finalizar, añade: “Quiero generar un sentimiento de pertenencia a la plantilla. No me centro en pensar si va a venir nadie. Estas 11 jugadoras, más las canteranas, son mi equipo y nos queremos a poner a cuchillo con ellas. Eso no quita para que quizás pueda incorporarse alguien si hay una lesión o algo similar, pero tenemos que construir y hacer muchas cosas y no me voy a despistar en algo que no sé si va a suceder”.

El próximo domingo 13 de noviembre César Aneas debutará como técnico del Clarinos Tenerife, en el encuentro ante el Hozono Global Jairis correspondiente a la séptima jornada de la competición.