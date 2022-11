Can Corda destaca la tranquilidad de disfrutar Formentera cuando no son los meses de turismo Emprendedores de Hoy

Formentera es uno de los destinos turísticos más escogidos por viajeros de todo el mundo, desde jóvenes hasta grupos familiares.

Por esta razón, la oferta de alquileres de viviendas vacacionales es muy amplia con el propósito de poder adaptarse a las necesidades de cada viajero. Como consecuencia, Can Corda ofrece un servicio especializado en alquiler de casas y alquiler de villas de nivel medio alto para familias o grupos, para que todos ellos puedan vivir la experiencia de visitar la zona realizando un alquiler vacacional en Formentera que se adecúe a sus expectativas.

Una empresa con tradición en la zona Can Corda nació con una primera propiedad: aquella perteneciente a los abuelos Esperanza y Damián, nacidos en Cap de Barbaria en el año 1900. A lo largo de sus años de vida, fueron agricultores y pudieron presenciar la llegada de los primeros visitantes a la zona, aquellos hippies que elegían la zona como un destino tranquilo y singular. Cien años más tarde, sus nietos deciden fundar Can Corda para ofrecer viviendas de alquiler vacacional en la isla de Formentera.

Poniendo la calidad de sus alojamientos por sobre todas las cosas, llevan a cabo la gestión de sus propiedades con un estricto criterio que permita la excelencia y exclusividad en sus servicios. Can Corda incluye cinco alojamientos completamente equipados en Es Cap de Barbaria. Todas las casas que Can Corda ofrece cuentan con espacios amplios y luminosos, además de disponer de cocina completamente equipada, salón con televisor de pantalla plana, equipo de música y diversos dormitorios dobles con una decoración que invita a la relajación y al descanso.

¿Por qué se debe escoger Formentera como destino turístico? Formentera es una pequeña isla ubicada cerca de Ibiza, pero posee una menor densidad turística, respirando una esencia más natural i salvaje que la isla vecina, más urbanita. Gracias a ser un destino menos masificado que otros, sus playas, senderos y lugares de interés turístico se conservan lugares despejados de personas, permitiéndole al viajero una experiencia más en contacto con la naturaleza.

Formentera cuenta con una gran belleza arquitectónica, con obras que yacen allí desde hace siglos, así como con grandes bellezas naturales. Sus playas son reconocidas por su belleza, resaltando entre ellas Ses Illetes, calificada a menudo como una de las mejores playas de España y de toda Europa. Se recomienda, para mayor tranquilidad, visitar esta isla fuera de las fechas turísticas, para así poder tener a disposición todas las hermosas playas de Formentera sin las grandes multitudes.

Con todo lo que ofrece esta pequeña isla, Formentera se establece como un destino increíble para visitar. En ese sentido, Can Corda cuenta con la experiencia y los criterios de excelencia necesarios para asegurarse de que el alquiler vacacional en Formentera sea el ideal para cada viajero.



