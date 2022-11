Tecnología y Personas es una consultora centrada en el mercado laboral en tecnología Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 12:32 h (CET)

El mercado laboral en tecnología ha tenido cambios importantes en los últimos años.

Por esta razón, las empresas necesitan cada vez más de nuevo capital humano y recursos avanzados para adaptarse a dichos cambios. Para ello, es imprescindible que estas empresas cuenten con especialistas en la distribución y prestación de servicios relacionados con este campo. Tecnología y Personas forma parte de estos especialistas como una consultora centrada en ayudar a los negocios a cumplir sus objetivos dentro del mundo digital y tecnológico mediante soluciones outsourcing, infraestructura y personal IT.

El mercado laboral tecnológico actual en España En la actualidad, la demanda de profesionales en el mercado laboral en tecnología ha incrementado de forma significativa debido al encerramiento en el hogar generado por la pandemia por covid. La razón de ello es que la industria tecnológica y digital ha tenido grandes avances en todos los sectores conocidos (salud, hostelería, inmobiliaria, construcción, etc.).

Además, los negocios cada vez más entienden la importancia de tener presencia en ambos entornos (físico y online) para aumentar sus ingresos y mantenerse estables en el tiempo. De la misma forma, los proyectos modernos, inversiones y nuevas oportunidades están de alguna manera relacionados con la industria IT, por lo que no tener un personal capacitado para esto puede evitar el avance en una empresa.

Como resultado de ello, los salarios para los profesionales de dicha industria han incrementado de forma considerable, especialmente en áreas de innovación como la realidad virtual, la inteligencia artificial, el big data y el machine learning. Tecnología y Personas también menciona que ahora los expertos IT tienen más opciones para escoger trabajos 100 % remotos o híbridos (presenciales y virtuales).

¿Cómo ayuda Tecnología y Personas con la expansión del mercado laboral tecnológico? El modelo de negocio de Tecnología y Personas está centrado en prestar soluciones a las empresas relacionadas con el sector digital y tecnológico para que estas puedan hacer frente a la modernización y los nuevos cambios. Para ello, cuentan con un servicio de capital humano IT, el cual consiste en encontrar profesionales que puedan satisfacer las necesidades de sus contratistas. De esta manera, logran ayudar a los negocios a avanzar en tecnología y al mismo tiempo a los expertos en esta área a encontrar empleo.

Es importante mencionar que cada profesional que selecciona Tecnología y Personas es debidamente estudiado antes de ser recomendado ante sus clientes. Para ello, toman en cuenta todos los factores claves necesarios: formación, experiencia, conocimiento, capacidad de adaptación a las nuevas tendencias y habilidades blandas, entre otros. Además, el equipo de esta marca lleva más de 20 años de experiencia en la industria IT, por lo que su proceso de selección de capital humano garantiza seguridad, precisión y eficacia.

Tecnología y Personas siempre se mantiene informada de los cambios y avances en el mercado laboral en tecnología. Por esta razón, saben realizar un servicio de consultoría y búsqueda de personal IT óptimo que permita a sus contratistas a alcanzar sus objetivos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.