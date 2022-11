La prótesis de rodilla que realiza el Dr. Soler garantiza una rápida recuperación en el menor tiempo posible

Una prótesis de rodilla es el tratamiento recomendado por los especialistas en traumatología para conseguir una mejora importante en caso de problemas de rodilla, especialmente cuando no resultan efectivas técnicas más conservadoras.

En el centro de la ciudad de Elche, la clínica de traumatología del Dr. Francisco Soler realiza intervenciones para contrarrestar los efectos del dolor severo, la rigidez de la rodilla o la desviación hacia afuera o hacia adentro. La ventaja de acudir a este centro médico es que el Dr. Soler es considerado el mejor traumatólogo de España, un galardón entregado en el Premio Nacional de Medicina 2022.

Recuperarse rápidamente, con la prótesis de rodilla que lleva a cabo el Dr. Soler La prótesis de rodilla es una intervención recomendada para aquellos pacientes que no presentan una mejoría con los medicamentos antiinflamatorios, tratamientos conservadores como infiltraciones de ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas o la terapia física. Para ser candidato a una prótesis de rodilla, no existen restricciones absolutas de peso ni edad, aunque sí es necesaria una evaluación individual a cargo de los cirujanos.

En la clínica del Dr. Soler, el especialista realiza un procedimiento que dura aproximadamente 75 minutos, en el que ejecuta una mínima incisión que no requiere la colocación de puntos. Por tal motivo, la recuperación del paciente es bastante rápida, por lo que tendrá la posibilidad de andar el mismo día de la intervención, unas 6 horas después, y recibir el alta en apenas 24 horas.

De acuerdo con el Dr. Soler, el paciente puede retomar la mayoría de sus actividades normales en un plazo de entre 3 y 6 semanas después de la cirugía. Para ello, lo recomendable es realizar varios ejercicios específicos para recuperar el movimiento y fortalecer la zona, aunque también es importante seguir un programa gradual para aumentar la movilidad.

Todo esto es posible gracias a que las cirugías de prótesis de rodilla llevadas a cabo por el Dr. Soler se realizan de manera personalizada para cada paciente, proceso quirúrgico «custom made«. Previamente a la cirugía, se realiza un TAC de rodilla al paciente, gracias al cual el equipo de bioingenieros liderados por el doctor realiza una reconstrucción de la articulación mediante el uso de una impresora 3D.

Gracias a esta reconstrucción, el estudio y planificación de la cirugía se realiza de forma milimétrica y adaptada 100 % para cada paciente y para cada caso.

¿Cómo se lleva a cabo la prótesis de rodilla en la clínica del Dr. Soler? Previo a llevar a cabo la prótesis de rodilla, el paciente es evaluado por un miembro del equipo de anestesistas, con el objetivo de establecer el tipo de anestesia adecuado en función de su condición. Durante la intervención, el Dr. Soler retira el cartílago y los huesos dañados para colocar los nuevos implantes de metal, plástico y cerámica que componen la prótesis y restablecer la alineación y el funcionamiento de la rodilla.

Por otra parte, la fase de recuperación para quienes requieren una prótesis de rodilla no es demasiado compleja, ya que el paciente no recibe puntos o grapas a lo largo de la herida. Sin embargo, es importante no empapar la herida en agua hasta que la sutura intradérmica se reabsorba por sí sola, algo que puede ocurrir hasta varias semanas después.

En vista de que la prótesis de rodilla es un procedimiento con grandes beneficios para quienes tienen problemas en su rodilla, lo ideal es someterse a la cirugía con un cirujano especialista. En la clínica de traumatología del Dr. Soler, los pacientes tienen la tranquilidad de contar con uno de los especialistas más reconocidos de España en la actualidad.