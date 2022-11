Resfriados por cambios de temperatura, los remedios de Bibefy Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los resfriados por cambios de temperatura suelen ser muy comunes. Muchas personas enferman sobre todo cuando termina la temporada de verano y comienza el invierno, pero también puede ocurrir con un cambio brusco de temperatura, como con el aire acondicionado y la calefacción. Esto ocurre porque el sistema inmune se debilita y se encuentra más expuesto a los virus.

En el mercado, existen una infinidad de complementos alimenticios para paliar las molestias que se suelen experimentar cuando las personas se resfrían. Estos se pueden encontrar en lugares como Bibefy, un marketplace en el que se ofrecen productos naturales a precios asequibles.

Consejos para mejorar los resfriados por cambios de temperatura Los resfriados son desagradables y pueden hacer que las personas se sientan indispuestas para trabajar o para hacer las labores cotidianas del día. Los síntomas más comunes son tos, estornudos, dolor de garganta y de cabeza.

En el marketplace de productos naturales y hierbodietética Bibefy se consiguen remedios naturales que ayudan a aliviar los resfriados. Entre ellos, destaca el Herbetom 2 PULM 250 ml Bioserum, elaborado a base de saúco, aloe vera, limón, equinácea purpúrea, eucalipto, tomillo, propóleo, saúco negro, pino, llantén y vitamina A.

Este producto es un expectorante que ayuda a reducir la inflamación pulmonar y a reducir el espasmo bronquial. Además, fortalece las defensas del sistema inmune, aumenta la vitalidad y la regeneración celular. Asimismo, contiene 19 principios activos volátiles con función antimicrobiana, antioxidante, antitusígena y broncodilatadora.

El jarabe, que tiene un coste de 16,70 euros, es apto para veganos. No contiene gluten, lactosa ni aditivos. Lo recomendado es tomar 10 ml 3 veces al día. El mismo puede ingerirse puro o diluido en agua o zumos de fruta.

Otra de las alternativas es el Jarabe Fumadores BIO 250 ml que cuesta 15,95 euros. Está recomendado para quienes tienen vías respiratorias obstruidas. Además, es un gran aliado para calmar la tos productiva importante en adultos y para la bronquitis crónica producida por ambientes contaminados.

Algunos consejos que se recomienda seguir cuando se tiene un resfriado Aunque los resfriados por cambios de temperatura afectan a muchas personas y no se consideran algo grave, es importante seguir algunas recomendaciones para que se mejore rápido.

Lo importante es ayudarse de complementos alimenticios para calmar el malestar, pero también lo es mantener reposo unos días.

Por otra parte, los individuos con un resfriado deben ser responsables y evitar estar en contacto con otras personas, sobre todo en lugares cerrados, para no contagiar.

Los interesados en adquirir cualquiera de los remedios naturales mencionados pueden consultar la plataforma de Bibefy.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Crear una agenda corporativa totalmente personalizada Cómo actuar en casos de bullying, con TQA Abogados Resfriados por cambios de temperatura, los remedios de Bibefy ¿Cómo afectan los cambios de tiempo a las articulaciones?, los tratamientos naturales de Bibefy ¿Qué es el bruxismo y cómo tratarlo?