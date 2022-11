¿En qué consiste el renting flexible?, por Renting Car Fácil Emprendedores de Hoy

El renting de vehículos es una actividad que registra un gran crecimiento en el mercado español, gracias a las numerosas comodidades que representa. Entre estas, es posible destacar que permite acceder a un coche completo y funcional que se renueva cada cierto tiempo, por una módica cuota mensual que puede llegar a ser asequible.

Sin embargo, no todas las personas o empresas interesadas en este servicio necesitan cobertura a largo plazo, de hecho, en algunas ocasiones se requiere únicamente para situaciones puntuales. En estos casos, Renting Car Fácil ofrece una solución sumamente efectiva mediante sus ofertas en los servicios de renting flexible.

Las características y ventajas del renting flexible Existen varias modalidades en el renting de vehículos, como el renting flexible, que se caracteriza por la versatilidad y efectividad de sus servicios. En este tipo de servicios, el usuario establece un contrato de alquiler durante un periodo de mínimo 12 meses, durante los cuales paga una cuota mensual que incluye todos los gastos del coche, como el seguro, mantenimiento, impuestos, etc. Sin embargo, a diferencia del renting fijo, el flexible se puede abandonar el servicio sin penalización a partir de los seis meses de uso y bajo un kilometraje determinado.

Esto representa una gran ventaja para quienes necesitan un servicio adaptable y ocasional, como empresas con volumen de trabajo variable durante el año, negocios estacionales que operan solo durante ciertos periodos o incluso particulares con unas necesidades de movilización fijas y puntuales, como viajes o estancias vacacionales.

Para todos estos casos, Renting Car Fácil ofrece un servicio flexible y eficiente, con una cuota que abarca todos los aspectos necesarios para la tranquilidad del cliente, como el seguro a todo riesgo, mantenimiento, reparaciones, cambios de neumáticos, todos los impuestos e incluso asistencia en carretera.

Un servicio eficiente con amplias facilidades para su contratación Renting Car Fácil es una de las empresas referentes en España dentro de este sector, la cual destaca no solo por la flexibilidad de sus términos de alquiler y la amplia cobertura de sus cuotas, sino también por las grandes facilidades que aporta para acceder a su servicio.

Además, las solicitudes no requieren muchos documentos, ni tampoco son difíciles de gestionar y su equipo de profesionales trabaja con la mayor eficiencia en el estudio de cada caso, para brindar una respuesta sobre su servicio de renting flexible en el menor tiempo posible.

Una vez aprobadas las condiciones y firmado el contrato, la entrega del vehículo también se gestiona de la forma más rápida posible, con un tiempo de entrega que oscila generalmente entre tres y seis semanas, según la ubicación y disponibilidad del coche seleccionado. Asimismo, cuenta con todo un equipo de agentes expertos a disposición de sus clientes, con el fin de resolver cualquier duda, inquietud o problema que pueda surgir durante el proceso de la solicitud o contratación de este servicio.



