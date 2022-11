Vemax y las subvenciones Next Generation para la mejora de sus ventanas Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de noviembre de 2022, 14:39 h (CET)

Que todos los elementos del hogar cumplan con eficacia la función para que la que han sido diseñados es fundamental para conseguir una mayor comodidad en la vivienda.

Entre estos elementos, las ventanas Vemax están diseñadas e instaladas para que aporten una excelente luminosidad a la vivienda y la protejan del exterior frente a robos e intrusiones.

La empresa Vemax es experta en la instalación de ventanas de alta seguridad y eficiencia, así como en gestión para la subvención de Rehabilitación Energética (subvención energética).

Subvención de la Junta de Andalucía para la mejora energética e instalación de ventanas. Hasta 3.000 euros de subvención Vemax ha creado un nuevo servicio de gestión de subvenciones para que sus clientes puedan cambiar sus ventanas y mejorar la eficiencia energética en sus hogares. La subvención promueve el cambio de ventanas con altos valores de seguridad y de aislamiento térmico y acústico.

La subvención tiene varias características: se puede solicitar solo para la vivienda habitual del cliente (no es válida para segundas residencias), el importe subvencionable es el 40 % la inversión; como máximo 3.000 euros de subvención. Es decir, para importes de más de 7.500 euros, la subvención será de 3.000 euros, lo que corresponde a una deducción de IRPF del 20 % invertido.

Ejemplo:

Presupuesto para cambio de ventanas Vemax: 8.000 euros.

Subvención: 3.000 euros.

Deducción IRPF: 20 % de 5.000 euros = 1.000 euros.

Ahorro: 50 % de la inversión (4.000 euros).

Es importante mencionar que el trabajo de ventanas no solo apunta a la eficiencia energética y la seguridad, sino también a la revalorización de la vivienda.

¿Por qué es importante la mejora de la eficiencia energética en el hogar? Hoy en día, el ahorro de energía es indispensable para ayudar a preservar el medioambiente, por lo que las empresas y organismos internacionales trabajan en ellos de manera constante. Parte de este trabajo consiste en motivar a las personas a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Para ello, ofrecen muchos beneficios y oportunidades para quienes tomen la iniciativa de apoyar el autoconsumo y el ahorro de energía mediante el uso de fuentes renovables.

La mejora de la eficiencia energética también es ideal para ahorrar mucho dinero, especialmente en España donde la subida de luz crece de forma acelerada. Vemax ofrece a sus clientes soluciones para que su vivienda necesite menos energía y gane confort y seguridad.

Los pasos para solicitar la subvención Primero hay que ponerse en contacto con Vemax y aportar la documentación que se solicita. Tras el estudio de la documentación, si es aprobada por los técnicos, Vemax se encarga de realizar el proyecto de actuación así como la confección del certificado de eficiencia energética de su vivienda (necesario para la subvención). A continuación, Vemax presenta telemáticamente la documentación a la Junta de Andalucía y si se concede la subvención, se realiza el cambio de ventanas. Si no se concede la subvención, el coste de las gestiones es de cero euros.



