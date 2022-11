¿Cómo hacer prácticas virtuales en empresas?, por Aicad Business School Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

La modalidad de formación y trabajo online se encuentra en auge dada las grandes ventajas que ofrece.

Hoy en día, no solo se puede acceder a formación de manera virtual, sino que además se pueden realizar prácticas virtuales en empresas. Y es que, efectivamente, ya no es necesario que el profesional deba estar de manera presencial en una compañía para realizar sus prácticas, sino que ahora también se pueden hacer las pasantías o prácticas en empresas vía online.

La escuela de negocios Aicad Business School es una de las instituciones referentes en toda Europa porque permite a sus estudiantes poder acceder a prácticas profesionales virtuales en algunas de las mejores empresas del panorama nacional e internacional, para perfeccionar sus habilidades y conocimientos.

¿Qué son las prácticas virtuales en empresas? Este concepto se refiere fundamentalmente a las prácticas profesionales a distancia, que permite a los estudiantes la posibilidad de desarrollar su labor fuera de las instalaciones físicas de una empresa. Todo esto con un horario de trabajo mucho más flexible y a través del uso de tecnologías y dispositivos conectados a la red. De hecho, son precisamente estas ventajas las que suelen atraer a los estudiantes, principalmente, aquellos cuya carrera está relacionada con las nuevas tecnologías, que ahora mismo son el corazón o ADN prácticamente todos los sectores. Por otro lado, otra de sus ventajas es que para poder realizar prácticas virtuales en empresas los requisitos logísticos son básicamente dos: tener un ordenador PC o portátil y una conexión estable a internet.

Ahora bien, aunque son prácticas virtuales, los casos que el estudiante deberá solucionar son totalmente reales, para lo cual contará con la supervisión de un tutor asignado por la universidad.

Cómo hacer prácticas online en empresas Lo primero que hay que hacer es sencillamente aplicar para ello. El estudiante tendrá una reunión en la cual deberá definir sus metas profesionales, teniendo en cuenta su puesto y su educación académica. Después de la entrevista, su candidatura será considerada por el equipo de admisión, quienes serán los que determinen si el estudiante será aceptado o no.

Si es aceptado, podrá continuar con el proceso para acceder a las prácticas virtuales. Lo siguiente será inscribirse, para lo cual deberá pagar la tarifa del programa y con ello asegurar su puesto. Después, el coordinador del estudiante se encargará de prepararlo adecuadamente para lo que será la entrevista online con los posibles empleadores, los cuales han sido escogidos según su perfil. Una vez contratado, podrá comenzar sus prácticas virtuales.

Aicad Business School se caracteriza no solo por ofrecer una de los mejores programas de capacitación online de España, sino también por ayudar a sus estudiantes a acceder a prácticas profesionales en empresas de reconocido prestigio. Quienes deciden formarse en esta escuela de Negocios, tienen una mayor probabilidad de acceder a prácticas virtuales y tras ello consolidar una oportunidad laboral de empleo en compañías que requieren urgentemente profesionales con unas destrezas avanzadas en el mundo digital para liderar proyectos de innovación basados en las TIC.



