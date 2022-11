Qué es ser flexitariano y dónde aprender a serlo, por WellWo Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 12:29 h (CET)

Un nuevo método alimenticio ha surgido en los últimos años en todo el mundo, triunfando por los beneficios que proporciona al organismo.

Se trata de la dieta flexitariana, la cual es muy parecida a la vegetariana, pero sin tantas restricciones. Un flexitariano, en ocasiones puntuales, puede consumir carne, pescado o derivados de estos. Sin embargo, la mayor parte de su dieta se compone por frutas y vegetales.

Con este método, los trabajadores pueden conseguir un estilo de vida más saludable, lo cual influye en el éxito de una compañía. Para seguir las pautas de este tipo de alimentación, es posible contar con la ayuda de WellWo. Este es un programa de wellbeing laboral que tiene como objetivo mejorar el bienestar de los trabajadores, incidiendo en 6 pilares fundamentales de su salud, siendo uno de ellos la nutrición.

La alimentación de un flexitariano es beneficiosa para su salud El régimen flexitariano aporta al organismo los nutrientes y antioxidantes necesarios para su correcto funcionamiento y desarrollo. Es decir, considera la comida una medicina y no como un aspecto que puede sabotear al propio cuerpo con alimentos que no son beneficiosos.

Este tipo de alimentación está basada principalmente en frutas y verduras, por lo cual protege la salud del sistema circulatorio, en particular del corazón. Con una alimentación más limpia y natural es posible controlar la presión arterial y aumentar el denominado colesterol bueno.

Por otro lado, reducir el consumo de productos procesados también tiene un alto impacto calórico que se traducirá en una pérdida de peso. En consecuencia, aunque no se lleve a cabo solamente con este objetivo, una dieta flexitariana sirve para adelgazar.

Asimismo, al consumir alimentos ricos en fibra, bajos en grasa y sin azúcares dañinos, disminuye el riesgo de padecer diabetes en el futuro. Además, está científicamente comprobado que una alimentación equilibrada y sana ayuda a prevenir innumerables enfermedades, incluido el cáncer y determinadas patologías gastrointestinales. Por esta razón, la dieta flexitariana es una apuesta por la salud a largo plazo.

Salud nutricional garantizada con WellWo Una buena nutrición puede repercutir positivamente en los trabajadores, mejorando tanto su salud como su desempeño laboral. Alimentarse adecuadamente hace que se reduzcan: el absentismo laboral, las bajas por enfermedad y los errores en el trabajo. Aparte de esto, aumenta el rendimiento de los trabajadores y su productividad, de aquí parte la importancia de facilitar a los empleados información y pautas de alimentación para crear hábitos saludables.

Con este objetivo, ha sido fundada la plataforma de wellbeing WellWo, la cual proporciona una serie de herramientas para que los colaboradores las integren en sus vidas. La finalidad es conseguir trabajadores más sanos, felices y con un mayor compromiso.

En este caso, en su apartado de salud nutricional, la plataforma proporciona información necesaria para alimentarse de forma saludable, incluyendo la dieta flexitariana. Además de esto, aporta una serie de recetas para facilitar su aplicación en el día a día de los trabajadores.

Esta apuesta de WellWo hace que la plataforma sea ideal para aquellas empresas que buscan mejorar la salud nutricional de sus empleados. Además, el servicio es online, responsive y está disponible en varios idiomas, eliminado las limitaciones de uso.



