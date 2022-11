Transformando el diseño de los abrigos de piel Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Es posible que muchas mujeres tengan olvidado en el armario un abrigo de piel de zorro, de visón o de astracán, que quizás sea parte de una herencia que simplemente su diseño ya ha pasado de moda.

Si ya no saben qué hacer con él, en el taller de peletería de Javier Hernández lo pueden transformar en un moderno, sofisticado y juvenil abrigo, chaquetón, chaqueta o cualquier otra prenda a la moda.

Las posibilidades son muchas, ya sea que la clienta desee una atractiva mezcla de tejidos, una elegante chaqueta con capucha o un chaleco más corto para combinar con ropa casual, allí podrán confeccionarlo. Con este fin, el maestro peletero utiliza patrones italianos, con los diseños de las tendencias más actualizadas del momento. Con ello, podrán otorgarle una segunda vida a estas prendas y hacer que vuelva a estar de moda, contribuyendo al reciclaje y a un consumo sostenible.

En la página web del taller de Javier Hernández, hay un amplio catálogo de fotos reales de algunas de las reformas y diseños que realiza para sus clientes, transformando sus abrigos viejos de piel. Ahora bien, es posible que algunos puedan preocuparse por el precio, pero la realidad es que los precios que maneja este taller son bastante accesibles. En todo caso, por medio de su sitio web también se puede solicitar un presupuesto personalizado.

Un modelo de producción que beneficia a las personas y al planeta: la economía circular La economía circular está definida como un modelo de producción y consumo que busca garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo, a través de la promoción de la optimización de recursos, aprovechamiento de los recursos y la reducción del consumo de materias primas. En otras palabras, es una iniciativa que se apoya en el reciclaje para darle una nueva vida a los productos, ya sea reutilizándolos o convirtiéndolos en algo nuevo.

Este es precisamente el principio en el cual se fundamenta la filosofía del taller de peletería de Javier Hernández, un maestro peletero que constituye la segunda generación de un linaje de expertos en este arte. A lo largo de su trayectoria, se ha dedicado a la transformación, reformas y confección de prendas. Ahora mismo, desde su taller, ofrece a las personas la posibilidad de transformar sus abrigos de piel que ya no usan, en auténticas prendas de moda y así darles una nueva vida útil.

La contaminación es un problema que ha escalado a niveles nunca antes vistos. Ante esto, se han comenzado a tomar una serie de medidas que contribuyan a la reducción de los desechos y a la sostenibilidad. Una de estas medidas es la que se conoce como economía circular, un modelo de producción que se basa fundamentalmente en el reciclaje y el consumo sostenible en el tiempo.

arreglosdepeleteria.com es el taller de Javier Hernández, uno de los negocios que apuesta por la economía circular, donde todas aquellas personas con abrigos de piel anticuados y que no usan pueden transformarlos en una prenda única y a la moda.



