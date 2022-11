Qué impedimentos puede haber cuando se compra un vehículo de segunda mano, por Inforautos

Transferir un vehículo y hacer el cambio de titularidad puede llegar a ser un proceso complicado y engorroso. Muchas personas que van a comprar un coche no verifican si este tiene algún mal historial o está involucrado en una incidencia que impida cerrar el trato con el vendedor. Sin embargo, es necesario.

En estos casos, a través de Inforautos se puede gestionar el Informe de Tráfico, un documento que ofrece los datos oficiales de un vehículo, de manera inmediata y en tiempo real, para asegurarse de que no presenta problemas y pueda circular con normalidad dentro del territorio español. En caso de presentarse la situación, en este informe se detallan, además, los motivos por los cuales no se puede transferir el vehículo.

Los motivos por los que no se puede transferir un coche Al adquirir un coche de segunda mano a un particular, es muy importante comprobar que no exista ningún impedimento para que, una vez comprado, se pueda hacer el cambio de nombre. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los motivos por los cuales es inviable este proceso, con el fin de terminar la operación de compraventa. Es decir, cuando un vehículo tiene alguna causa por la que no se puede transferir, en el informe del Registro de vehículos de la DGT se muestra una sección llamada “limitaciones de disposición”.

Además, es frecuente encontrar en el encabezamiento de este informe una advertencia en un recuadro que puede indicar limitaciones de disposición o a la circulación del vehículo como, por ejemplo, “Este vehículo no puede circular” o “Vigencia de ITV”, entre otros motivos.

En el caso de que la incidencia sea una denegatoria, en el recuadro se leerá “vehículo con denegatoria” y se trataría de una limitación de disposición. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no se especifica la causa por la que el vehículo no puede transferirse, por lo cual es necesario ir a la propia Jefatura Provincial de Tráfico para conocer el motivo exacto de la denegatoria.

Asimismo, otras razones de la denegatoria son sanciones graves, ITV caducada, embargos y precintos o que se haya notificado la venta en la Jefatura de tráfico por parte del vendedor.

Inforautos puede gestionar el Informe del Vehículo Inforautos se especializa en la gestión del Informe del Vehículo, el cual especifica la situación administrativa del vehículo, así como la identificación, la información técnica y los datos del titular, de los anteriores, además de los datos del seguro y todo lo relacionado con las cargas o gravámenes, el historial de inspecciones técnicas, de kilometraje y de bajas.

Por otro lado, cabe destacar que la empresa realiza el trámite en menos de una hora y durante los 365 días del año, de forma 100 % online a través de su página web.

En conclusión, en Inforautos se encargan de gestionar el Informe del Vehículo para poder realizar el proceso de transferencia de vehículos, cumpliendo con todos los trámites en el cambio de nombre o titularidad del coche o moto.