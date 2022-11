Verónica Herrero y su centro de psicología en Zona Retiro para tratar la salud mental Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 15:25 h (CET)

Uno de los aspectos más relevantes para el ser humano es la salud mental. Durante la infancia, la mente empieza a crecer y, si no se gestiona un proceso adecuado, se generan traumas que deben solucionar de adultos.

Si bien, lo ideal es comenzar terapia desde una edad temprana, nunca es tarde para acceder a un procedimiento psicológico. En este sentido, Verónica Herrero cuenta con un centro de psicología en Zona Retiro, donde se pueden adquirir las mejores herramientas de desarrollo emocional.

Importancia de priorizar la salud mental en adultos Sin importar la edad, cualquier individuo puede sufrir problemas en su salud mental. Esta se relaciona con el equilibrio de las emociones para mantener un bienestar interno y social. Por esta razón, anteponer la terapia psicológica permite desarrollar todo el potencial del individuo, tanto en el aspecto laboral, como en relaciones afectivas e individuales, de igual forma, brinda alternativas para mejorar el entorno hasta crear un círculo social en el que la persona se sienta cómoda. Es usual sentir incertidumbre al inicio, es por ello que trabajar con un terapeuta profesional es la forma adecuada de resolver los problemas al ritmo personal de cada individuo. En este sentido, el centro de psicología realiza un procedimiento particular con adultos en el que emplean estrategias introspectivas que se adaptan a cada paciente.

Mejorar todos los aspectos de la vida por medio del control emocional Por otra parte, mantener la salud mental como una prioridad evita el desarrollo de posibles afecciones fisiológicas, esto porque el desajuste emocional puede generar sintomatologías anímicas. En algunas ocasiones ocurre que una persona siente un dolor intenso, pero al ejecutar pruebas médicas no se encuentran dificultades de salud; en estos casos, el terapeuta es capaz de evaluar si es un síntoma que se asocia a un problema emocional.

Por medio de la terapia, el psicólogo ayuda a identificar las alarmas que siente el paciente, exploran las raíces de este problema en los diferentes aspectos de la vida e implementan los recursos para sanar esas heridas. En el centro de psicología en Zona Retiro, Verónica Herrero y su equipo, se encargan de atender a cada persona con un procedimiento que se adapta a las carencias emocionales del individuo.

En la primera sesión algo fundamental es el vínculo, indispensable tener sintonía, cercanía y sentirse cómodos y así poder ir creando su historia de vida de una manera natural y respetando los ritmos de la persona. Allí, marcan objetivos concretos que definen el camino de toda del proceso terapéutico. De cualquier manera, la terapia psicológica permite desarrollar el autoconocimiento y una mejor relación con su entorno, de esta forma, se obtiene una salud mental sana.



