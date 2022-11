Detección de fugas de agua en viviendas de la mano de Telefuga Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 12:17 h (CET)

Es muy común que se produzcan fugas de agua en las comunidades de vecinos.

En estos casos es importante descubrir rápidamente en qué tramo de la conducción se encuentra la pérdida para saber de quién es la responsabilidad. Al actuar con rapidez es posible prevenir daños significativos y solucionar el problema.

En este sentido, la empresa Telefuga cuenta con un servicio de última tecnología, como el detector de fugas de agua. La firma está formada por profesionales especializados en la localización y reparación en todo tipo de fugas de agua en comunidades de vecinos, viviendas, empresas y piscinas.

Evitar accidentes detectando fugas de agua a tiempo Normalmente, las fugas de agua se presentan cuando una comunidad de vecinos descuida el mantenimiento de las instalaciones. En cualquier caso, si no se localizan a tiempo, se pueden generar problemas mayores que afecten a todos los propietarios o incluso llegar al extremo de las inundaciones. Cuando hay presencia de humedad o agua en alguna pared o sector de la comunidad es necesario detectar la fuga.

Un indicador que puede funcionar como detector de fugas de agua es la factura. Si hay incrementos injustificados es probable que haya pequeñas fugas que se producen por fisuras en las cañerías por donde pasa muy poca agua pero la suficiente como para causar deterioros.

Una de las ventajas de contar con el apoyo de Telefuga en estos casos es que si no encuentran la pérdida, no cobran el servicio. De todas maneras, por la formación continua y especializada de su personal, lo más probable es que completen los procedimientos con éxito.

¿Con qué métodos de detección de fugas cuenta Telefuga? Uno de los dispositivos con los que cuenta Telefuga es el geófono, que se aplica para detectar fugas en tuberías a través del sonido. Esto se hace con un bastón de escucha que se encarga de recoger los ruidos de forma muy precisa. Otra opción sofisticada consiste en la utilización de hidrógeno o gas trazado que se introduce por el interior de la tubería. Es un método efectivo que siempre debe ser llevado a cabo por profesionales. Asimismo, también es posible detectar fugas a partir de la utilización de cámaras termográficas, que se emplean para visualizar cambios de temperatura. Este sistema parte de la teoría de que cuando hay una avería en una instalación, la temperatura aumenta. La tecnología de estos dispositivos permite obtener una radiografía térmica en colores. Las más rojizas u oscuras son las de mayor calor. Allí es donde probablemente se encuentre la fuga.

Telefuga es una empresa de confianza a la que recurrir cuando se necesita un procedimiento detector de fugas de agua en comunidades de vecinos. El éxito del servicio está garantizado por el conocimiento del equipo de trabajo y la utilización de dispositivos de tecnología puntera.



