La importancia de la información en tiempo real para proveedores y negocios hosteleros

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Para muchas empresas, la comunicación con sus proveedores es extremadamente importante.

Muchos restaurantes y compañías del sector de alimentación enfocan toda o gran parte de su actividad en la información en tiempo real, que les permite adaptarse rápidamente, trabajar de forma eficiente y tener un mejor rendimiento.

Piola App es una aplicación diseñada para distribuidores, fabricantes y proveedores de productos alimentarios con clientes del sector Horeca, para que estos últimos realicen los pedidos de una manera directa. La implantación de esta herramienta, que puede tramitarse mediante el Kit Digital, garantiza a los proveedores que sus clientes tengan el catálogo digital en el bolsillo, las 24 horas del día y los 365 días del año, a fin de facilitar el pedido.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece Piola App a los proveedores? Piola App es una forma de que los proveedores muestren a sus clientes la información en tiempo real de sus productos. Cuando un proveedor invita a la plataforma a un determinado cliente, pueden negociar precios entre ambas partes. Además, cada empresa puede establecer descuentos particulares a cada negocio.

La información en tiempo real permite que los hosteleros conozcan las fichas técnicas de los productos disponibles, donde se detallan alérgenos, caducidad u origen, entre otros, así como los precios y descuentos. Esta aplicación también permite saber cuáles son los productos de oferta en cada momento.

Otra ventaja de esta herramienta es que permite a los proveedores administrar el estado de los pedidos y las entregas y, además, pueden organizar a su equipo a la hora de gestionar dichos pedidos. Un plus adicional por el que muchos distribuidores prefieren Piola App es que la app envía notificaciones a los clientes para que no olviden reponer los productos.

Los restaurantes pueden administrar pedidos y gestionar compras con Piola App El uso de Piola App mejora la gestión de compras y la administración de pedidos que deben hacer los restaurantes y negocios hosteleros para desarrollar su actividad. Las personas que se encargan regularmente de esta tarea pueden hacer los pedidos de forma rápida y fácil, gracias a la información en tiempo real y a que la aplicación es muy intuitiva.

Mediante esta plataforma, los restaurantes y comercios afines pueden acceder al catálogo actualizado de los proveedores. Del mismo modo, con la opción de múltiples usuarios, el personal autorizado puede editar el estado de los pedidos y estar informado sobre su situación y cualquier información relacionada.

Piola App permite también hacer pedidos a proveedores que no estén dentro del sistema, garantizando en todo momento el control de la gestión de pedidos y compras.



