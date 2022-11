Joaquín Molpeceres explica qué es Golf In Greater Madrid Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 12:08 h (CET)

Joaquín Molpeceres cuenta cómo el circuito de golf promovido por la Asociación de Campos de Golf de Madrid puede convertirse en un torneo clave para el fomento del turismo y el deporte del golf en la Comunidad de Madrid.

Joaquín Molpeceres cuenta cómo hace unas semanas La Asociación de Campos de Golf de Madrid participó con gran éxito en la principal cita de la IGTM (International Golf Travel Market) en Roma. El Mercado Internacional de Turismo de Golf es una feria que surge con el objetivo de ofrecer los mejores destinos de golf del mundo y conectar con agentes de viajes, inversores y turoperadores del sector. Uno de los puntos de encuentro de referencia para miles de profesionales del sector, comenta Joaquín Molpeceres.

La presencia de la Asociación de Campos de Golf de Madrid en IGTM ha generado un gran interés por parte de los principales profesionales del sector. Prueba de ello, son las más de 40 reuniones concertadas y celebradas durante el evento con empresas y operadores turísticos de mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Suecia, Portugal, Luxemburgo, Noruega, Argentina, Chile, Brasil y México.

Una vez más, el atractivo de los campos de golf de Madrid y de la Comunidad ha ido más allá de estas reuniones, ya que los campos madrileños no pasan desapercibidos para los principales mercados internacionales de la industria.

«Hemos valorado muy positivamente la asistencia a uno de los eventos más importantes de la industria del turismo de golf. Nuestro objetivo es dar a conocer la oferta turística de la Comunidad de Madrid a través de nuestros campos de golf y, en este sentido, estamos muy satisfechos de la buena acogida que hemos tenido en un evento de primer nivel mundial como es la IGTM», afirmó Javier Barrena, responsable de la Asociación de Campos de Golf de Madrid.

Es por eso y coincidiendo con esta edición de la IGTM, queremos lanzar y anunciar el circuito Golf In Greater Madrid dentro de las iniciativas de la Asociación de Campos de la Comunidad de Madrid en nuestros campos Golf Olivar de la Hinojosa y Encín Golf. Por ello, comenta Joaquín Molpeceres, el próximo día 6 de noviembre, se celebrará en el Encín Golf, la segunda ronda de este circuito Golf In Greater Madrid. La final está prevista para que se dé lugar en el centro Nacional de Golf el 24 de noviembre donde también se ofrecerá un almuerzo.

Joaquín Molpeceres asegura que los estándares de calidad, el diseño y el mantenimiento del campo del Encín Golf está en perfectas condiciones. Es un campo único en la Comunidad de Madrid, donde el diseño de Robert Von Hagge es parte de un gran legado de grandes diseñadores internacionales que existen en Madrid», concluye Joaquín Molpeceres.

En 2010, unos meses antes de la inauguración de este curso, Von Hager falleció a los 83 años, dejando un legado que no deja indiferente a nadie. El campo estaba destinado a acoger grandes torneos profesionales e incluso era uno de los candidatos a albergar la Ryder Cup si finalmente llegaba a Madrid. Al final, la Ryder Cup se fue a Francia, pero El Alférez se convirtió en la sede del Masters de Madrid, organizado entonces por Gonzalo Fernández-Castano.

El Encín Golf Hotel pertenece a La Asociación de Campos de Golf de Madrid (ACGM). Una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2014 y formada por 19 campos de la Comunidad de Madrid, de los cuales cuatro son miembros fundadores: el Club de Golf Retamares, el Club de Golf Lomas-Bosque, el Negralejo Golf y el Club de Golf La Dehesa.

Joaquín Molpeceres Sánchez junto con el Encín Golf Hotel y La ACGM comparten los mismos objetivos: promover y proteger los intereses de los campos de golf de la Comunidad de Madrid, promocionar los atractivos turísticos de la Comunidad de Madrid y el desarrollo de Madrid como destino e industria del golf a nivel nacional e internacional, entre otros.

El próximo día 6 de noviembre, recuerda Joaquín Molpeceres, invitan a todas las personas a participar en el torneo Golf In Greater Madrid en el campo Encín Golf y después de jugar 18 hoyos, “mi consejo es que pasen el resto del día en la ciudad de Alcalá de Henares. Una ciudad donde se encontrará la más variada oferta que se pueda imaginar, empezando por las instituciones de ocio y cultura, las tiendas, la restauración y terminando con una ruta de vinos en cualquiera de los bares que dan vida a la ciudad alcalaína.



